На данный момент основу парка авиакомпании составляют авиалайнеры Airbus A320 на 180 мест.

Венгерский лоукостер Wizz Air заявил о намерении в течение ближайших 5 лет увеличить среднюю вместимость своих самолетов.

На данный момент основу парка авиакомпании составляют авиалайнеры Airbus A320 на 180 мест. Wizz Air ведет процесс по выводу этих самолетов и замене их на 239-местные авиалайнеры Airbus A321neo. Об этом сообщает avianews.com.

В Wizz Air отметили, что такая стратегия позволит продавать на маршрутах на треть больше билетов без увеличения частоты полетов.

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Wizz Air и новые самолеты в Украине:

Самолеты A321neo без ограничений могут принимать только четыре аэропорта в Украине: Борисполь, Львов, Харьков и Одесса.

Как будет обстоять ситуация с остальными аэродромами, которые сейчас не могут принимать A321neo, пока не сообщается.

Wizz Air и ее маршруты:

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Флот компания состоит из 137 самолетов.

Новая национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Wizz Air Abu Dhabi 3 июля запустила регулярный рейс из Абу-Даби (ОАЭ) в Киев. Этот маршрут соединяет международный аэропорт Абу-Даби с международным аэропортом "Борисполь".

13 октября 2021 года появилась информация о том, что Wizz Air откроет 26 новых рейсов из Украины.

6 декабря 2021 года лоукостер Wizz Air решил сократить количество рейсов из Украины на время зимы 2021-2022 годов.

17 декабря 2021 года Wizz Air расширила сеть маршрутов из Киева.