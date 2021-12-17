В частности, компания возобновила рейсы в Швецию после многолетнего перерыва.

Авиакомпания Wizz Air расширила сеть маршрутов из аэропорта "Киев" (Жуляны).

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

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Начиная с 17 декабря, компания открывает рейсы Киев – Париж (Бове, Франция), Киев - Эйндховен (Нидерланды), Киев - Дебрецен (Венгрия). Рейсы в Париж будут в понедельник и пятницу, в Эйндховен - во вторник и субботу (а с 17 января - в понедельник и пятницу), в Дебрецен - в среду и воскресенье.

Кроме того, с 16 декабря Wizz Air возобновила рейсы Киев - Стокгольм (Скавста) после многолетнего перерыва. Рейсы будут проходить в четверг и воскресенье.

Wizz Air и ее маршруты:

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Флот компания состоит из 137 самолетов.

Новая национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Wizz Air Abu Dhabi 3 июля запустила регулярный рейс из Абу-Даби (ОАЭ) в Киев. Этот маршрут соединяет международный аэропорт Абу-Даби с международным аэропортом "Борисполь".

13 октября 2021 года появилась информация о том, что Wizz Air откроет 26 новых рейсов из Украины.

6 декабря 2021 года лоукостер Wizz Air решил сократить количество рейсов из Украины на время зимы 2021-2022 годов.

Автор: Герасименко Валентина