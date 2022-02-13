"Правда, что небо закрывают?". Об этом звонки клиентов, журналистов, друзей, родственников. Самую большую панику вызывает фраза: "Не паникуйте". И все же... Давайте поговорим. Хотя я и не хотела касаться этой темы, хотя бы потому что я не военный эксперт, не собственник авиакомпаний, не член правительства или СНБО.

Вы тоже? Тогда давайте начнем с того, что, независимо от степени нашей паники, мы никак не влияем на ситуацию. А значит, нет смысла себя накручивать.

Теперь о происходящем. Небо не закрывают. Есть, безусловно, напряжение относительно ситуации в Украине и риска нападения России. По этой причине некоторые западные страховые компании приостановили действие страхования самолетов на период нахождения их в воздушном пространстве Украины. Именно поэтому борта тех авиакомпаний, которые попали под это решение, действительно, сейчас отменяют или могут отменить полеты в/из Украины. В данный момент авиакомпании и государство ищут варианты новых финансовых гарантий.

Независимо от степени нашей паники, мы никак не влияем на ситуацию. А значит, нет смысла себя накручивать

Но, конечно, есть те, кто должен лететь в ближайшие дни - из Украины или в Украину. Не волноваться невозможно. И хочется знать, что будет и что делать.

Первое - успокоиться. Потому что, возвращаемся к началу - наше волнение никак не влияет на ситуацию.

Второе – важное (!): если ваши туры/вылеты в ближайшие дни, не инициируйте их отмену. Потому что, пока авиакомпания или туроператор не сообщили вам со своей стороны официально об отмене тура или вылета с предложенными вариантами решения вопроса, отказ с вашей стороны практически по любому договору влечет за собой 100% штраф. Если, конечно, у вас не какой-то супер-тариф на перелет. Вы же не хотите потерять деньги? Тогда не горячитесь.

Страховка от невыезда покрывает страховые случаи - болезнь, смерть, несчастный случай, пожар и т.д. Но не покрывает варианты "передумал, не хочу, боюсь". Боитесь - оставайтесь дома. Ваше спокойствие и безопасность ведь важнее денег, правда?

Третье - если на одной чаше весов деньги, а на другой - безопасность, жизнь и здоровье, что вы выберете? Даже не сомневаюсь, что второе.

Давайте поймем, что авиаперелеты - очень серьезное и очень недешевое дело. И никому не интересно просто так отменять рейсы, отказываясь от прибыли и попадая на всяческие компенсации. Но на первом месте всегда стоит безопасность. Поэтому, если ваш вылет отменили из-за соображений безопасности - это хорошая новость. Потому что, согласитесь, лучше не улететь, просидеть сутки в аэропорту, ехать на автобусе из другого города, ночевать не в самой лучшей гостинице, чем подвергнуть себя опасности в небе.

И четвертое - не читайте и не распространяйте фейки и всевозможные мнения, предсказания, все, что начинается со слов "возможно", "предположительно", "депутат такой-то считает, думает, высказал мнение, предполагает" и т.п. Вы же понимаете, что на любой заварухе масса желающих хайпануть? Не стоит им помогать, да еще ценой своего спокойствия. Если уж хотите что-то узнать, ищите первоисточник информации.

Если ваш вылет отменили из-за соображений безопасности - это хорошая новость

Сейчас просто оцените, что вы живы, здоровы, что сегодня - прекрасный день. Что даже если возникли проблемы с вашим вылетом, это точно не самое страшное в жизни. И завтра будет новый день. И придет новое решение.

А пока - мира всем нам. Это все-таки самое главное.

Ирина Заика, владелец и директор туристического агентства "Pina Colada", travel-эксперт