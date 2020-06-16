"Юридическая коллизия": в аэропорту "Киев" рассказали, когда возобновят отмененные международные рейсы

Сейчас аэропорт закрыт для пассажиров, все международные рейсы отменены.

Международный аэропорт "Киев", который ранее сообщил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов, сделал это в связи с продлением карантина в столице. Их возобновят, если комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА решит, что в городе благоприятная для этого эпидемиологическая ситуация.

Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко, передает "Громадське радио".

Сейчас аэропорт закрыт для пассажиров, всех их предупредили об отмене рейсов, добавила представитель аэропорта.

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"Мы имеем постановление Кабмина №392, которая позволяет выполнять международные рейсы с одной стороны, но только в регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией. Решение о благоприятной ситуации принимает комиссия КГГА в нашем регионе. Она должна была установить этот факт, благоприятна ли у нас ситуация. Мы его так и не дождались. По факту аэропорт так и не закрывался, мы не получили запрет, но и решение этому еще нет", - пояснила Галина Богданенко.

Также Богданенко добавила, что по имеющейся у них информации, на заседании 16 июня комиссия может исключить аэропорт "Киев" из списка запрещенных для работы объектов, таким образом позволив выполнять международные пассажирские авиарейсы.

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"Вот такая юридическая коллизия сложилась. Сейчас мы ожидаем решения комиссии КГГА", - отметила пресс-секретарь.

По словам представительницы аэропорта, аэропорт готов к полноценному восстановлению работы, ведь фактически полностью не прекращал свою работу.

Аэропорт "Киев" сейчас выполняет, грузовые, почтовые и один внутренний рейс "Киев-Запорожье", добавила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью аэропорт отменил все регулярные международные пассажирские рейсы до 3:00 17 июня из-за продления карантина в столице.

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