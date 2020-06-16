"Юридическая коллизия": в аэропорту "Киев" рассказали, когда возобновят отмененные международные рейсы
Международный аэропорт "Киев", который ранее сообщил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов, сделал это в связи с продлением карантина в столице. Их возобновят, если комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА решит, что в городе благоприятная для этого эпидемиологическая ситуация.
Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко, передает "Громадське радио".
Сейчас аэропорт закрыт для пассажиров, всех их предупредили об отмене рейсов, добавила представитель аэропорта.
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"Мы имеем постановление Кабмина №392, которая позволяет выполнять международные рейсы с одной стороны, но только в регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией. Решение о благоприятной ситуации принимает комиссия КГГА в нашем регионе. Она должна была установить этот факт, благоприятна ли у нас ситуация. Мы его так и не дождались. По факту аэропорт так и не закрывался, мы не получили запрет, но и решение этому еще нет", - пояснила Галина Богданенко.
Также Богданенко добавила, что по имеющейся у них информации, на заседании 16 июня комиссия может исключить аэропорт "Киев" из списка запрещенных для работы объектов, таким образом позволив выполнять международные пассажирские авиарейсы.
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"Вот такая юридическая коллизия сложилась. Сейчас мы ожидаем решения комиссии КГГА", - отметила пресс-секретарь.
По словам представительницы аэропорта, аэропорт готов к полноценному восстановлению работы, ведь фактически полностью не прекращал свою работу.
Аэропорт "Киев" сейчас выполняет, грузовые, почтовые и один внутренний рейс "Киев-Запорожье", добавила пресс-секретарь.
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью аэропорт отменил все регулярные международные пассажирские рейсы до 3:00 17 июня из-за продления карантина в столице.
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