Нидерланды проведут фестиваль тюльпанов в онлайн-режиме (видео)
Королевский парк цветов в Нидерландах проведет фестиваль тюльпанов в онлайн-режиме.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, сады должны были открыться для посетителей на этой неделе и проработать до мая. За это время цветы успели бы увидеть около миллиона людей. Однако, карантин в Нидерландах продлится до начала июня.
Чтобы порадовать посетителей, королевский парк цветов Кекенгоф будет проводить онлайн-туры и регулярно размещать свежие видео на своем сайте.
Как сообщал УНИАН, в Житомирской области из-за внедрения карантинного режима туристам теперь предлагают онлайн-путешествия. Путешественники, не покидая дом, смогут посетить музеи, театры и интересные достопримечательности благодаря разработанному проекту 3D-Житомирщина.
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