Нидерланды проведут фестиваль тюльпанов в онлайн-режиме (видео)

В этом году из-за коронавируса Королевский парк цветов в Нидерландах будет проводить туры онлайн.

Королевский парк цветов в Нидерландах проведет фестиваль тюльпанов в онлайн-режиме.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, сады должны были открыться для посетителей на этой неделе и проработать до мая. За это время цветы успели бы увидеть около миллиона людей. Однако, карантин в Нидерландах продлится до начала июня.

Чтобы порадовать посетителей, королевский парк цветов Кекенгоф будет проводить онлайн-туры и регулярно размещать свежие видео на своем сайте.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области из-за внедрения карантинного режима туристам теперь предлагают онлайн-путешествия. Путешественники, не покидая дом, смогут посетить музеи, театры и интересные достопримечательности благодаря разработанному проекту 3D-Житомирщина.

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