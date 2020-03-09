Ватикан закрыл музеи из-за коронавируса

Музеи Ватикана будут закрыты как минимум до 3 апреля.

Ватикан сообщил о закрытии музеев в связи с распространением коронавируса.

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Об этом говорится в сообщении службы печати Святого престола.

«В соответствии с распоряжениями итальянских властей, были приняты меры по недопущению распространения коронавируса нового типа, которые включают закрытие в целях предосторожности до 3 апреля ватиканских музеев, управления по раскопкам, музеев папских вилл и музейных центров при папских базиликах», — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что на территории Ватикана был зафиксирован лишь один случай инфицирования. Однако решение закрыть музеи было принято, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания.

Как сообщал УНИАН, ранее Папа Римский впервые провел воскресную службу в формате онлайн-трансляции из-за вспышки коронавируса.