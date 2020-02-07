Грузия ждет еще больше туристов из Украины в 2020 году

В 2019 году Грузию посетили более 207,6 тысяч украинцев, что на 17,3% больше показателей 2018 года.

Всего в 2019 году Грузию посетили более 9,5 миллионов иностранных туристов, что на 7,8% больше, чем годом ранее (почти 8,7 миллионов).

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Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе.

«Для Грузии прошлый год оказался успешным в плане туризма. Это одна из основных отраслей экономики Грузии. Мы надеемся, что в будущем году количество украинских туристов в нашей стране продолжит увеличиваться, ведь 200 тысяч отдыхающих из сорокамиллионного населения Украины – это не предел. Тем более, что в Грузии можно отдыхать 12 месяцев в году», - заявил посол Шарашенидзе.

Согласно данным посольства, Украина оказалась на 6 месте по количеству иностранных туристов, посещающих Грузию - более 207,6 тысяч человек против 177 тысяч годом ранее (рост 17,3%). Также отмечается существенное увеличение потока туристов из Узбекистана (+102%), Киргизстана (+100%), Казахстана (+76%), Китая (+50) и Саудовской Аравии (+50). Также в 2019 году в Грузию стали чаще ездить туристы из стран ЕС - Германия (+38%), Польши (+32%) и Франции (+28%).

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Уже за январь 2020 года также отмечается рост числа иностранных туристов в Грузии на 19,8% - 633,2 тысячи против 528,7 годом ранее. Среди них украинцев - 12,8 тысяч, что на 22,4% больше, чем в январе прошлого года.

При это присутствующий на пресс-конференции губернатор региона Имеретия в Грузии Шавлего Табатадзе отметил, что их край готовит несколько новинок к новому туристическому сезону. В частности, в ближайшие месяцы в аэропорту главного города Имеретии – Кутаиси – планируется открытие нового терминала, что позволит в несколько раз увеличить его пассажиропоток.

В то же время представитель авиакомпании Yan Air Светлана Ильченко рассказала о планах на следующий год.

«Прошлый год сложился у нас достаточно успешно. Мы выполняли ежедневные рейсы в Батуми – Киев-Батуми, Одесса-Батуми, Харьков-Батуми. Когда закрыли авиасообщение между Россией и Грузией, мы тогда еще дополнительные 10 рейсов. В этом году мы также запланировали выполнение регулярных рейсов Киев-Батуми. Мы начинаем программу полетов с 12 апреля. Будем по нарастающей наращивать количество рейсов, и до конца июня мы выйдем на 9 рейсов в неделю. Также мы будем из Одессы в Батуми дважды в неделю летать с начала программы 1 мая. И из Харькова в Батуми тоже два рейса в неделю с 1 мая», - рассказала она.

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