Землетрясение во Флоренции повлекло задержку и отмену поездов через Италию
12:27, 09 декабря 2019Новости туризма
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Толчки магнитудой 4,8 произошли в центральных Апеннинах.
Иллюстрация REUTERS
Утром 9 декабря на севере Флоренции произошло землетрясение, которое вызвало задержку и отмену поездов через Италию.
Об этом сообщает Европейская правда.
Читайте такжеВо Львовской области произошло землетрясениеТолчки магнитудой 4,8 произошли в центральных Апеннинах в 3:30 утра. Сообщений о пострадавших не поступало.
Рейсы поездов были приостановлены в рамках предупредительных мероприятий, в частности на национальной высокоскоростной линии. Однако они медленно возобновились через несколько часов
Речь идет, в частности, о высокоскоростных линиях между городами Болонья и Флоренция и Рим и Флоренция. Медленные линии также начинали восстанавливать, пока проверки на некоторых направлениях продолжались.
Ранее УНИАН сообщал, что на днях на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6.
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