Землетрясение во Флоренции повлекло задержку и отмену поездов через Италию

Толчки магнитудой 4,8 произошли в центральных Апеннинах.

Утром 9 декабря на севере Флоренции произошло землетрясение, которое вызвало задержку и отмену поездов через Италию.

Об этом сообщает Европейская правда.

Читайте такжеВо Львовской области произошло землетрясениеТолчки магнитудой 4,8 произошли в центральных Апеннинах в 3:30 утра. Сообщений о пострадавших не поступало.

Рейсы поездов были приостановлены в рамках предупредительных мероприятий, в частности на национальной высокоскоростной линии. Однако они медленно возобновились через несколько часов

Речь идет, в частности, о высокоскоростных линиях между городами Болонья и Флоренция и Рим и Флоренция. Медленные линии также начинали восстанавливать, пока проверки на некоторых направлениях продолжались.

Ранее УНИАН сообщал, что на днях на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6.