На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6

13:57, 6 декабря 2019
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Землетрясение ощущалось в нескольких населенных пунктах.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 6 декабря, на Филиппинах произошло землетрясение магнтудой 5,6.

Во Львовской области произошло землетрясение

Землетрясение произошло в открытом море. Его очаг залегал на глубине 54 км на расстоянии примерно в 169 км к юго-востоку от города Хосе Абад Сантос в провинции Западный Давао, передает "Синьхуа" со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин.

Землетрясение ощущалось также в некоторых городах в провинции Сарангани, в городах Генерал-Сантос и Коронадал, а также в провинции Южный Котабато.

В институте ожидают вероятных новых толчков. При этом там также добавили, что афтершоки, скорее всего, не принесут ущерба и не повлекут за собой цунами.

Напомним, в четверг, 5 декабря, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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Теги: #землетрясение#Филиппины
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