Оптимизация от МАУ: в 2020 году исчезнут рейсы авиакомпании из Киева в Краков и Бангкок

В конце октября 2019 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» объявила о начале масштабной оптимизации полетов в восточном и западном направлениях с целью вернуть бизнес в зону безубыточности.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 14 января 2020 года в рамках объявленной ранее оптимизации прекратит выполнять собственные регулярные рейсы между Киевом и Краковом (Польша).

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Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Кроме того, произойдут изменения в расписании рейсов, соединяющих Киев и Бангкок (Таиланд) – с 16 ноября частотность полетов по маршруту будет снижена до трех еженедельных рейсов. Более того, начиная с 29 марта 2020 года и на весь период летней навигации IATA 2020, воздушное сообщение между столицами Украины и Таиланда будет приостановлено.

В авиакомпании отмечают, что пассажирам, которых коснутся изменения в расписании рейсов МАУ, будет предложен альтернативный маршрут при наличии такой возможности или возврат стоимости билета (или его неиспользованной части), если изменение маршрута невозможно или пассажир отказывается от предложенного альтернативного рейса.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в конце октября 2019 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» объявила о начале масштабной оптимизации полетов в восточном и западном направлениях с целью вернуть бизнес в зону безубыточности. В результате были отменены рейсы по некоторым направлениям, в том числе, Пекин (Китай), Амман (Иордания), Минск (Беларусь) и Рига (Латвия). При этом по некоторым маршрутам также было сокращено количество рейсов, а по некоторым – наоборот увеличено.

В МАУ объясняют, что к таким мерам прибегли с учетом колебаний спроса, транзитных потоков, прогнозов развития экономики Украины и ситуации с необходимостью облета территории Российской Федерации.