МАУ проведет оптимизацию: какие авиарейсы отменят, а какие добавят

Новое расписание вводится с 16 ноября 2019 года на весь зимний сезон навигации.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 16 ноября 2019 года оптимизирует программу полетов и приостановит воздушное сообщение между Киевом и Пекином.

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Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Отмечается, что МАУ оптимизирует систему хаба в международном аэропорту «Борисполь» с учетом колебаний спроса, транзитных потоков, прогнозов развития экономики Украины и ситуации с необходимостью облета территории Российской Федерации.

«Сокращение программы полетов обусловлено необходимостью оптимизации затрат авиакомпании и возвращения ее в зону безубыточности. Новое расписание вводится с 16 ноября 2019 года на весь зимний сезон навигации. Накануне летнего сезона возможны ее коррективы, о которых авиакомпания будет заранее информировать пассажиров и общественность», - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что все собственные регулярные рейсы МАУ в пункты Западной Европы будут выполняться в дневное время с вылетом из Киева в промежутке 09:30 – 10:30 и прилетом в Киев в промежутке 17:30 – 18:30 по местному времени.

«Частотность полетов между Киевом и Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом и Мадридом возрастёт до ежедневной. Дважды в день будут выполняться рейсы по маршрутам Киев – Лондон – Киев и Киев – Вильнюс – Киев», - говорится в сообщении.

Также все собственные регулярные рейсы МАУ в Каир, Дубаи, Анкару, Измир, Ереван, Баку и Тегеран будут выполняться в ночное время с вылетом из Киева в промежутке 20:00 – 21:00 и прилетом в Киев в промежутке 07:30 – 08:45 по местному времени.

Кроме того, полеты в Тель-Авив, Стамбул и Тбилиси будут выполняться по несколько раз в день.

При этом в связи с отрицательной рентабельностью МАУ прекратит выполнение рейсов в Амман, Минск и Ригу.

В то же время авиакомпания МАУ будет продолжать обеспечивать регулярное воздушное сообщение между городами Украины, связывая столицу с Одессой, Харьковом и Львовом двумя рейсами в день, а с Днепром, Херсоном, Черновцами, Запорожьем и Ивано-Франковском – ежедневно.

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Отмечается, что в период зимней навигации количество рейсов МАУ между Киевом и Торонто возрастет с двух до трех в неделю.

Также с 16 ноября произойдут изменения в расписании рейсов в Нью-Йорк – вылет из Киева переносится на 11:30, прилет в Киев – на 16:20 соответственно.

«Рейсы в США и Канаду будут выполняться на самолетах Boeing-777», - подчеркнули в пресс-службе.

Количество еженедельных рейсов между Киевом и Дели увеличится до пяти в сезоне Зима 2019/2020, а затем и до семи в сезоне Лето 2020. На данном маршруте МАУ будет эксплуатировать самолеты Boeing-767.

При этом воздушное сообщение между Киевом и Пекином будет приостановлено, а частотность полетов по маршруту Киев – Бангкок – Киев снижена до 3 еженедельных рейсов.

«Такие изменения вступят в силу с 16 ноября и будут действовать вплоть до выработки правительством Украины эффективного решения по созданию равных конкурентных условий для украинских и иностранных перевозчиков при выполнении рейсов с облетом территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с изменениями плана дальнемагистральных рейсов, выполнение дублирующих ночных рейсов и дублирующих дневных рейсов МАУ по восточным направлениям будет сокращено.

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В пресс-службе сообщили, что авиакомпания МАУ предложит пассажирам изменение маршрута перевозки при наличии такой возможности либо возврат стоимости билета, если изменение маршрута невозможно или пассажир отказывается от предложенного альтернативного рейса.

«Для качественной и оперативной обработки заявок компанией пассажиру следует обратиться за помощью сразу, как только он узнает об изменениях в выполнении его рейса. Возврат средств за неиспользованный билет (его часть) осуществляется по месту приобретения и в валюте оплаты», - говорится в сообщении.

Отметим, ранее также стало известно, что МАУ закрывает прямые рейсы между Киевом и Алматы в связи з нерентабельностью.

Как сообщал УНИАН, ранее президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что авиакомпания МАУ может прекратить выполнение рейсов в Бангкок и Пекин в случае отсутствия компенсаций за облет территории России.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что разрабатывается механизм компенсаций украинским авиакомпаниям, которые вынуждены облетать территорию России.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».