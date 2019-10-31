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Провинция в Китае закрыла для туристов все стеклянные мосты (фото)

18:22, 31 октября 2019
Новости туризма
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В 2019 году в больницы провинции обратились десятки травмированных, некоторые умерли от травм / Imaginechina/REX/Shutterstock

Об этом сообщает The Guardian.

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Закрыли, в частности, самый длинный стеклянный мост в мире - Хоньягу с протяженностью 488 метров. Мост расположен между двумя крутыми скалами и вымощен из более чем тысячи стеклянных панелей.

По информации китайских государственных СМИ, на мосту этого года травмированы по меньшей мере десяток туристов, некоторые из них скончались в больнице. Часто во время ливней путешественники падают на панели и врезаются в перила при спуске.

Как сообщал УНИАН, в Бельгии открыли заведение, где можно выпить в окружении рыб. Появилось такое заведение в восточной провинции Лимбург на территории бывшей шахты.

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Теги: #Китай#мост#туристы