цей матеріал доступний українською

В Норвегии откроют отель в скале (фото)

18:07, 25 июля 2019
Новости туризма
210 0
На первом уровне будет расположен бассейн, выступающий из скалы / фото: www.wprost.pl

Читайте такжеВ Лондоне создадут панорамный бассейн (фото)

Об этом сообщает CNN.

Согласно проекту, на верхнем уровне планируется обустроить большую смотровую площадку, которая одновременно будет служить входом в здание. На нижних этажах можно будет насладиться уникальным окружающим ландшафтом.

Кроме этого, на первом уровне будет расположен бассейн, выступающий из скалы, и смотровая площадка, где можно будет отдохнуть.

Фото: www.wprost.pl

Отель планируют построить на вершине скалы - "Прекестулен" в городе Ставангер, на высоте 604 метра над фьордом.

Вершина утёса площадью около 25 на 25 метров, квадратная и почти плоская. Со скалы, нависающей над фьордом, открывается великолепный вид, и благодаря ему скала известна как одна из главных природных достопримечательностей Норвегии.

Фото: www.wprost.pl

Как сообщал УНИАН, в Дании открыли новый отель на верхушках деревьев - Løvtag, расположенный на острове Ютландия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Норвегия#отель