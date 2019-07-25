В Норвегии откроют отель в скале (фото)

На данный момент бутик-отель находится в стадии разработки.

Архитекторы турецкой студии дизайна Hayri Atak Architectural Design Studio спроектировали уникальный бутик-отель, встроенный в скалу.

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Об этом сообщает CNN.

Согласно проекту, на верхнем уровне планируется обустроить большую смотровую площадку, которая одновременно будет служить входом в здание. На нижних этажах можно будет насладиться уникальным окружающим ландшафтом.

Кроме этого, на первом уровне будет расположен бассейн, выступающий из скалы, и смотровая площадка, где можно будет отдохнуть.

Отель планируют построить на вершине скалы - "Прекестулен" в городе Ставангер, на высоте 604 метра над фьордом.

Вершина утёса площадью около 25 на 25 метров, квадратная и почти плоская. Со скалы, нависающей над фьордом, открывается великолепный вид, и благодаря ему скала известна как одна из главных природных достопримечательностей Норвегии.

Как сообщал УНИАН, в Дании открыли новый отель на верхушках деревьев - Løvtag, расположенный на острове Ютландия.