Выпить в окружении рыб: в Бельгии открылся бар под водой (видео)
В Бельгии открыли заведение, где можно выпить в окружении рыб. Появилось такое заведение в восточной провинции Лимбург на территории бывшей шахты.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Пускают в подводный бар только тех, у кого есть сертификат дайвера, ведь погружаться для отдыха придется на десяток метров. Там посетителей встречают 5 тысяч тропических рыб. Обустроена в помещении и барная стойка. Впрочем, наливать напитки барменам приходится заранее, в герметичные емкости.
Среди коктейлей, которые здесь предлагают, безалкогольный напиток на основе чая со льдом, черникой либо виноградом.
Как сообщал УНИАН, в немецком городе Гамбурге бывший нацистский бункер St Pauli переоборудуют в гостиницу.