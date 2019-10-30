Выпить в окружении рыб: в Бельгии открылся бар под водой (видео)

Посетителями подводного бара могут быть лишь те, у кого есть сертификат дайвера.

В Бельгии открыли заведение, где можно выпить в окружении рыб. Появилось такое заведение в восточной провинции Лимбург на территории бывшей шахты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеПраздник приближается: сразу несколько чешских городов принялись украшать улицы в новогодние наряды (видео)

Пускают в подводный бар только тех, у кого есть сертификат дайвера, ведь погружаться для отдыха придется на десяток метров. Там посетителей встречают 5 тысяч тропических рыб. Обустроена в помещении и барная стойка. Впрочем, наливать напитки барменам приходится заранее, в герметичные емкости.

Среди коктейлей, которые здесь предлагают, безалкогольный напиток на основе чая со льдом, черникой либо виноградом.

Как сообщал УНИАН, в немецком городе Гамбурге бывший нацистский бункер St Pauli переоборудуют в гостиницу.