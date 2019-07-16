Украина попала в топ-5 «поставщиков» туристов в Грузию

В 2018 году в Грузии побывало 170 тысяч украинских туристов, из них 46 тысяч в автономной Аджарии.

Украина вошла в пятерку стран, откуда в Грузию прибывает наибольшее количество туристов, и первое место среди стран, которые не имеют общей границы с Грузией.

Читайте такжеАвиакомпания YanAir рассматривает возможность увеличения количества рейсов в Батуми

Об этом свидетельствуют данные Департамента туризма и курортов Аджарии. Так, в прошлом году в Грузии побывало 170 тысяч украинских туристов, из них 46 тысяч в автономной Аджарии.

Отметим, что после запрета президентом России Владимиром Путиным с 8 июля прямого авиасообщения между Россией и Грузией, власти Грузии принялись активнее искать возможности для увеличения туристических потоков из других стран, в частности Украины.

В том числе в Аджарии уже 3 года работают над диверсификацией туристов, делая основной упор на отдыхающих из Европы (Германия, Англия, Польша, Прибалтика и Украина). В то же время в департаменте констатируют, что у них не хватает средств на агрессивную рекламу, потому первые годы политика по привлечению европейского туриста велась спокойнее. Впрочем, это тоже дало неплохие результаты, потому уже со следующего года Грузия намерена активнее завлекать туристов, потенциальный рынок которых составляет порядка 500 тысяч человек.

При этом в местном туристическом департаменте стремятся показать, что в Аджарии отдыхать можно круглый год, не ограничиваясь пляжным туризмом. Ведь здесь уникальное сочетание моря и гор, плюс возможность развивать самые разные виды туризма - экологический, сельский, культурный, кулинарный, винный, горнолыжный, игорный, деловой и бердвотчинг.

К слову, в июне 2019 года грузинский Батуми победил в номинации «Ведущее направление развития туризма в Европе» на церемонии вручения премии World Travel Awards (WTA), которую еще называют туристическим «Оскаром».