"Свято место пусто не бывает": украинских туристов зовут в Грузию заменить россиян

В 2018 году Грузию посетили 170 тысяч туристов из Украины, однако в стране видят хороший потенциал для существенного увеличения этой цифры.

Грузия намерена минимизировать ущерб для местной туристической отрасли от запрета российским авиакомпаниям летать в страну за счет переориентирования рынка под туристов из более дружественных стран, в том числе из Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил посол Грузии в Украине Гела Думбадзе, передает корреспондент УНИАН.

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Среди основных направлений, которыми Грузия намерена привлекать туристов, дипломат называет морской отдых, горнолыжный, винный и медицинский туризм, однако и для поездок выходного дня на экскурсии страна также хорошо подходит.

«Зимой это в первую очередь горнолыжный курорт Гудаури. Для семейного отдыха подойдет Бакуриани, где к тому же созданы хорошие условия для лечения болезней дыхательных путей. Осень – это Кахетия, славящаяся традициями виноделия. В этот период туристы могут лично принять участие в сборе урожая, попробовать силы в виноделии и, конечно же, продегустировать молодое вино», - рассказал посол Грузии в Украине Гела Думбадзе в комментарии УНИАН.

По словам грузинского дипломата, в 2018 году Грузию посетили 170 тысяч туристов из Украины (6-е место среди всех иностранных туристов в Грузии), тогда как количество российских туристов в Грузии в прошлом году составило около 1,4 млн человек. В то же время он констатирует, что поток туристов из Украины в Грузию и в обратном направлении – недостаточный, и есть потенциал увеличить его как минимум до 400 тысяч человек в год.

При этом глава парламентского подкомитета по вопросам туризма Анна Романова констатировала, что немалую роль в увеличении турпотока из Украины в Грузию играет создание доступных в финансовом плане предложений отдыха для более широких масс населения. Ведь пока что пакетным туром в ту же Турцию попасть дешевле, чем в Грузию.

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Из-за последних событий в Грузии, многие туристы опасаются, что из-за снижения курса местной валюты, стоимость отдыха в стране может возрасти. Однако посол Грузии в Украине уверяет, что грузинский бизнес адекватно оценивает ситуацию и не намерен взвинчивать цены. В поддержку этого тезиса дипломат привел опыт 2008-2009 годов, когда в период российской вооруженной агрессии Грузии удалось сохранить и переориентировать свою туристическую отрасль.

Одновременно посол Грузии в Украине Гела Думбадзе призвал украинских и грузинских туроператоров и авиаперевозчиков способствовать потоку туристов из Украины – если не удешевлением, то хотя бы сохранением цен на ближайший летний туристический сезон.

Также грузинские власти рассчитывают на помощь местного бизнеса. К примеру, известный грузинский бизнесмен Мамука Хазарадзе уже заявил о готовности профинансировать из собственного кармана 10 чартерных рейсов из Киева в Тбилиси, чтобы украинские туристы смогли приехать и заменить отдыхающих из России.

Еще один вопрос, который волнует украинских туристов, учитывая последние события в Грузии - это безопасность.

«Грузия – абсолютно безопасная страна. Она признана одной из самых защищенных в Европе», - заверил посол Грузии в Украине в ответ на опасения журналистов по поводу того, что из-за антироссийских протестов, охвативших Тбилиси в середине июня, ситуация для туристов может быть не совсем безопасной. При этом он добавил, что по всей стране хорошо налажена работа полиции, круглосуточно работают камеры наблюдения, а местное население всегда готово прийти на помощь туристам, особенно из таких дружественных стран, как Украина.

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Отметим, из Украины в Грузию летает несколько рейсов до Кутаиси, откуда всего полтора часа добираться до Черного моря, в том числе от венгерского лоукостера Wizz Air. К слову, уже известно, что с сентября 2019 года авиакомпания запускает сразу 12 новых европейских направлений в Кутаиси.

Также долететь в столицу Грузии Тбилиси можно самолетами авиакомпании МАУ – рейсы выполняются дважды в день, а при покупке билетов заранее и без багажа цены могут быть довольно лояльные. При этом в МАУ констатируют, что при наличии спроса готовы увеличить количество рейсов в Тбилиси. А вот в Батуми крупнейший авиаперевозчик Украины пока летать не планирует.

Долететь в курортный Батуми, отлично подходящий для летнего отдыха, из Украины можно самолетами авиакомпании YanAir. Впрочем, пока это удовольствие не из самых дешевых – билеты туда-обратно с багажом без пересадки обойдутся минимум в 10 тысяч гривень с человека.

В то же время украинские авиаперевозчики констатируют, что одной из проблем, влияющих на цены авиабилетов в Грузию, является высоких сбор для авиакомпаний в аэропортах Тбилиси и Батуми, что не позволяет сильно снижать цены на авиабилеты.

Марина Григоренко