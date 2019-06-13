World Travel Awards: названы лучшие туристические направления 2019

World Travel Awards называют "Оскаром" в сфере туризма.

В Португалии на острове Мадейра состоялась церемония вручения премии World Travel Awards (WTA).

Об этом говорится на официальном сайте премии, пишет ТСН.uа.

Самым популярным местом отдыха в этом году признан Лиссабон (Португалия) в номинации "Лучшее туристическое направление Европы".

В номинации "Ведущее направление городского туризма в Европе – 2019" победил Санкт-Петербург. В номинации "Ведущее направление развития туризма в Европе" назван Батуми в Грузии.

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Лучшим пляжным направлением признано регион Алгарве в Португалии, лучшим островом – португальскую Мадейру, а ведущим курортом - Forte Village на итальянском острове Сардиния.

Hilton Hotels & Resortsп стал победителем в номинации "Ведущий гостиничный бренд Европы".

В авиационном секторе "Аэрофлот - российские авиалинии" стал победителем в номинации "Ведущий европейский авиационный бренд". Главным круизным направлением стала Венеция, а лучшей круизной компанией Norwegian Cruise Line.

Лучшим аэропортом Европы стал Международный аэропорт Цюриха, а лучшей авиакомпанией – Turkish Airlines, лучший лоукостер – Norwegian, лучший региональный авиаперевозчик – испанская Vueling Airlines.

Самой интересной туристической достопримечательностью Европы 2019 года - Ирландский музей эмиграции EPIC.

World Travel Awards проводится ежегодно с 1993 года. Выбирает претендентов профессиональное жюри и аудитория в несколько этапов по многим критериям: качество сервиса, удовлетворенность гостей, развитая инфраструктура, безопасность.

Ежегодно обладателями премии становятся лучшие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. В течение всего года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором принимают участие сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников.

Напомним, популярный туристический сайт TripAdvisor составил рейтинг топ-25 туристических направлений мира 2019.