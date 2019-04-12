На Дунае открыли круизный сезон

Сегодня курс на немецкий Пассау взял первый круизный теплоход.

Национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне Украинское Дунайское пароходство (УДП, Измаил, Одесская обл.) сегодня открыло навигацию 2019 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УДП, 12 апреля первых отшвартовался теплоход «Молдавия».

«Завтра, 13 апреля, курс на Пассау (Германия) возьмет «Днепр», 16 апреля – «Украина» и «Волга». Все четыре круизные теплохода будут выполнять семидневные программы по маршруту Пассау-Вена-Будапешт-Братислава-Мельк (Шпиц)-Пассау», - сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеНа юге Одесской области стартовал круизный сезон

По информации начальника отдела управления пассажирским флотом УДП Марины Слащевой, к началу навигации реализованы практически все запланированные туры.

Как отметили в пресс-службе, в 2018 году УДП установило рекорд по количеству пассажиров, перевезенных пассажирским флотом за все время независимости Украины.

Как сообщал УНИАН, УДП в 2018 году вывело на линии 4 пассажирских теплохода - «Украина», «Молдавия», «Днепр» и «Волга». За период навигации эти теплоходы перевезли более 14,6 тыс. пассажиров. При этом, в связи с критическим обмелением Дуная на австрийском, словацком и венгерском участках реки, пассажирский флот был переведен на работу по измененной схеме - теплоходы совершали рейсы Пассау-Вена-Пассау, без захода в Будапешт.

Из-за форс-мажорных обстоятельств на теплоходах «Молдавия», «Украина» и «Днепр» по два рейса были аннулированы.

Справка УНИАН. Украинское Дунайское пароходство - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. Компания осуществляет около 25% транспортных перевозок по Дунаю. Флот компании насчитывает несколько сотен самоходных и несамоходных речных судов, а также морские суда дедвейтом 3-5 тыс. тонн: шесть сухогрузов, один нефтеналивной танкер.