Аэропорт Ужгорода возобновит свою работу после 3 лет перерыва

Авиакомпания "Мотор Сич" с 15 марта начнет выполнять регулярные перелеты из Киева в Ужгород.

Президент Петр Порошенко заявил, что после переговоров с президентом Словакии Андреем Косичкой будет восстановлена работа аэропорта Ужгорода.

Об этом он написал в Facebook.

Читайте такжеВ Ужгороде открыли еще одну мини-скульптурку: сейчас в городе их уже более 30 (фото)

"Как и обещали, после наших договоренностей с президентом Словакии Андреем Косичкой возобновляем регулярное авиационное сообщение с Ужгородом. Наконец, после долгого перерыва аэропорт Ужгорода заработает!", - заявил президент.

По его словам, с 15 марта раз в неделю будет рейс сообщением Киев-Львов-Ужгород авиакомпании "Мотор Сич".

Порошенко добавил, что в дальнейшем работа аэродрома и прилегающая инфраструктура будут восстановлены.

Напомним, международный аэропорт "Ужгород" прекратил работу в феврале 2016 года. Тогда Госавиаслужба приостановила действие сертификата аэропорта на обслуживание пассажирских авиарейсов в связи с выявленными нарушениями правил безопасности.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что аэропорт "Ужгород" заработает уже в марте-апреле 2017 года.

16 ноября 2018 года Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) провело сертификационный аудит Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") в качестве провайдера аэронавигационных услуг в ЕС, что позволило возобновить полеты с/на аэродром «Ужгород».

Аэропорт "Ужгород" уникален тем, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.