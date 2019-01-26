В больницу не захотел: спасенного в Карпатах немца доставили в Рахов

В связи с погодными условиями и лавинной опасностью были отложены поиски тела туриста, который погиб 25 января у горы Стог в Раховском районе.

Сегодня вечером спасатели доставили в Рахов гражданина Германии, который 24 января заблудился в горах.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным в Закарпатской области.

«В 18:00 спасатели доставили гражданина Германии, который 24 января заблудился в горах в г. Рахов. Турист от госпитализации отказался», - говорится в сообщении.

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Кроме того, в УГСЧС сообщили, что в связи с погодными условиями и лавинной опасностью были отложены поиски тела туриста, который погиб 25 января у горы Стог в Раховском районе, до улучшения погодных условий.

Как сообщал УНИАН, 25 января одна из поисково-спасательных групп нашла в Карпатах гражданина Германии, который заблудился. Лыжника обнаружили в районе долины Урда в направлении села Косовская Поляна Раховского района.

Туриста спасатели доставили в домик лесников. Из-за значительной лавинной опасности и плохой видимости было решено транспортировать его в населенный пункт утром 26 января.