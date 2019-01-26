На Закарпатье под снежную лавину попали трое туристов, один из них погиб (видео)

Трое 28-летних жителей Киева, несмотря на предупреждения спасателей об опасности, решили пойти в горы.

В Раховском районе Закарпатской области под снежную лавину попали трое туристов, один из них погиб.

Об этом председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщил в Facebook.

"В субботу (25.01) под вечер в Раховском районе (Закарпатская область) трое 28-летних жителей Киева, которые проходили туристический маршрут возле горы Стог, попали под снежную лавину. Двум мужчинам удалось самостоятельно выбраться из-под снежного покрова, третий, к сожалению, погиб", - сообщил председатель ОГА.

Читайте такжеНа Закарпатье лавина полностью перекрыла трассу

По словам Москаля, перед восхождением на гору ребята связывались со спасателями и спрашивали, насколько безопасен этот маршрут. Несмотря на предостережения спасателей, все трое решили пойти в горы.

"Уже во время спуска они сорвали первую лавину, которая засыпала их до пояса. А потом сорвали вторую, которая засыпала их полностью. Один из парней сумел самостоятельно выбраться из-под снега и помог откопать своего товарища. После чего оба откопали третьего. К сожалению, молодой человек задохнулся под снегом и погиб. Ребятам пришлось переночевать со своим погибшим товарищем в палатке, только утром они смогли связаться с аварийно-спасательным отрядом. Оставив тело погибшего на месте, оба отправились к базе отдыха и на полпути встретились со спасателями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", - отметил Москаль.

Как сообщил председатель облгосадминистрации, сейчас жизнь киевлян в безопасности.

Москаль добавил, что вместе с группой спасателей они вернулись на место схода лавины, чтобы отыскать тело погибшего.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 января спасатели нашли туриста из Германии, который заблудился в Карпатах.