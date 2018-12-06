В Британии из рождественских пряников создали макет города (фото, видео)
13:38, 06 декабря 2018Новости туризма
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Одно из сооружений впервые доверили создать работу.
Британские архитекторы показали съедобный макет города, созданный полностью из рождественских пряников.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Инженеры разработали проект инклюзивного города будущего.
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Ко вкусному макету вошли более шести десятков сооружений. Высота самого большого дома превышает 80 сантиметров. Дороги устлали сахаром, а модели машин сделали из лакрицы.
Одно из сооружений впервые доверили создать работу.
Архитекторы признаются: пряники оказались не простым строительным материалом, потому что инфраструктурные элементы быстро съедаются.
В Британии из рождественских пряников создали макет города
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