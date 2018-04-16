Слоновья йога: в Южной Африке слон сделал зарядку посреди дороги (видео)
19:55, 16 апреля 2018Новости туризма
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Движение транспорта полностью остановилось, когда животное начало ритмично растягивать задние ноги.
У Південній Африці слон влаштував зарядку посеред дороги
В Южной Африке слон сделал зарядку посреди дороги.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Движение транспорта полностью остановилось, когда животное начало ритмично растягивать задние ноги, будто заниматься йогой.
Заснять слоновью йогу удалось фотографам дикой природы, которые именно приехали в национальный парк на съемку. Животное разминало мышцы перед крутым подъемом.
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Ранее ученые продемонстрировали видео, на котором слониха из Индии выдыхает пепел и облака дыма, что вызвало удивление исследователей дикой природы во всем мире.
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