Слоновья йога: в Южной Африке слон сделал зарядку посреди дороги (видео)

Движение транспорта полностью остановилось, когда животное начало ритмично растягивать задние ноги.

В Южной Африке слон сделал зарядку посреди дороги.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Движение транспорта полностью остановилось, когда животное начало ритмично растягивать задние ноги, будто заниматься йогой.

Заснять слоновью йогу удалось фотографам дикой природы, которые именно приехали в национальный парк на съемку. Животное разминало мышцы перед крутым подъемом.

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