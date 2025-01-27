Наименее посещаемыми европейскими странами являются Люксембург, Латвия и Эстония.

Пока одни популярные европейские направления утопают в толпах гостей, другие остаются вне поля зрения массовых туристов.

Свежее исследование круизного оператора Riviera Travel установило десять стран Европы, которые на данный момент посещают меньше всего туристов, и, соответственно, там можно отдохнуть от переполненных людьми улиц и очередей в музеи.

Возглавил список наименее туристических направлений Европы Люксембург, где туристы провели 3,4 миллиона ночей в 2023 году. Для сравнения, в Испании их было целых 484,9 миллиона.

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"Хотя в Люксембурге есть пышная, удобная для пеших прогулок сельская местность и Арденнский лес, красивые ущелья и прекрасная столица, эта крошечная страна находится в тени Франции, Германии и Бельгии", – поясняют эксперты издания Time Out.

На втором месте оказалась Латвия, где туристы провели 4,3 миллиона ночей в 2023 году, а на третьем – Эстония с 6,3 миллионами. При этом эксперты отметили, что еще одно преимущество посещения стран Балтии – сравнительно низкие цены.

10 направлений в Европе с наименьшим количеством посетителей

Люксембург Латвия Эстония Мальта Сербия Словакия Словения Болгария Румыния Венгрия

Как сообщал УНИАН, ранее Time Out также назвал самые недооцененные туристами места Европы, которые стоит посетить в 2025 году.

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