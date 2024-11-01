Возглавил рейтинг старинный город-крепость Улцинь в Черногории.

Пока некоторые самые популярные туристические направления мира буквально трещат по швам от толп туристов, другие невероятные локации остаются в тени. И очень даже зря.

Влиятельный международный портал о развлечениях и культурной жизни Time Out опубликовал рейтинг из 21 самых недооцененных туристами направлений в Европе, которые стоит посетить в 2025 году.

Возглавил рейтинг старинный город-крепость Улцинь в Черногории на побережье Адриатического моря, основанный еще в 5 веке до нашей эры.

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"Впечатляющее побережье Черногории наконец-то получает то внимание, которого оно заслуживает, и улицы Котора, Будвы и остальных городов теперь переполнены летом. Улцинь? Не так много, но так будет не всегда. Расположенный на южной оконечности страны, Улцинь является центром албанской культуры в Черногории и обеспечивает другую атмосферу, чем более знаменитые места на севере. Старый город Улциня, возможно, расположен наиболее драматично в стране, а его пляжи в равной степени обеспечивают волнение и спокойствие", – описывает город редактор Time Out Джон Биллс.

Вторую строчку в рейтинге занял небольшой университетский городок Орхус, расположенный на полуострове Ютландия в Дании, который сами датчане называют "городом улыбок".

Замкнул тройку лидеров красивый и почти полностью нетронутый национальный парк Пенеда-Жереш в Португалии, являющийся частью Всемирной сети биосферных заповедников ЮНЕСКО. В парке обитают тысячи видов животных, включая косуль, диких пони, волков и хищных птиц.

21 самое недооцененное туристическое направление в Европе в 2025 году

Город Улцинь, Черногория. Город Орхус, Дания. Национальный парк Пенеда-Жереш, Португалия. Остров Гоцо, Мальта. Архипелаг Вестманнаэйяр, Исландия. Город Пловдив, Болгария. Горнолыжный курорт Леви, Лапландия, Финляндия. Город Берген, Норвегия. Город Клуж-Напока, Румыния. Регион Эмилия-Романья, Италия. Город Тарту, Эстония. Регион Эстремадура, Испания. Фарерские острова. Город Вильнюс, Литва. Город Баня-Лука, Босния и Герцеговина. Имотские озера, Хорватия. Город Дордрехт, Нидерланды. Регион Ланди, Франция. Острова Силли, Великобритания. Термальный курорт Памуккале, Турция. Остров Понца, Италия.

Как сообщал УНИАН, ранее свои рейтинги туристических направлений, которые стоит посетить в 2025 году, представили влиятельные туристические порталы Lonely Planet и National Geographic.

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