Пока некоторые самые популярные туристические направления мира буквально трещат по швам от толп туристов, другие невероятные локации остаются в тени. И очень даже зря.
Влиятельный международный портал о развлечениях и культурной жизни Time Out опубликовал рейтинг из 21 самых недооцененных туристами направлений в Европе, которые стоит посетить в 2025 году.
Возглавил рейтинг старинный город-крепость Улцинь в Черногории на побережье Адриатического моря, основанный еще в 5 веке до нашей эры.
"Впечатляющее побережье Черногории наконец-то получает то внимание, которого оно заслуживает, и улицы Котора, Будвы и остальных городов теперь переполнены летом. Улцинь? Не так много, но так будет не всегда. Расположенный на южной оконечности страны, Улцинь является центром албанской культуры в Черногории и обеспечивает другую атмосферу, чем более знаменитые места на севере. Старый город Улциня, возможно, расположен наиболее драматично в стране, а его пляжи в равной степени обеспечивают волнение и спокойствие", – описывает город редактор Time Out Джон Биллс.
Вторую строчку в рейтинге занял небольшой университетский городок Орхус, расположенный на полуострове Ютландия в Дании, который сами датчане называют "городом улыбок".
Замкнул тройку лидеров красивый и почти полностью нетронутый национальный парк Пенеда-Жереш в Португалии, являющийся частью Всемирной сети биосферных заповедников ЮНЕСКО. В парке обитают тысячи видов животных, включая косуль, диких пони, волков и хищных птиц.
21 самое недооцененное туристическое направление в Европе в 2025 году
- Город Улцинь, Черногория.
- Город Орхус, Дания.
- Национальный парк Пенеда-Жереш, Португалия.
- Остров Гоцо, Мальта.
- Архипелаг Вестманнаэйяр, Исландия.
- Город Пловдив, Болгария.
- Горнолыжный курорт Леви, Лапландия, Финляндия.
- Город Берген, Норвегия.
- Город Клуж-Напока, Румыния.
- Регион Эмилия-Романья, Италия.
- Город Тарту, Эстония.
- Регион Эстремадура, Испания.
- Фарерские острова.
- Город Вильнюс, Литва.
- Город Баня-Лука, Босния и Герцеговина.
- Имотские озера, Хорватия.
- Город Дордрехт, Нидерланды.
- Регион Ланди, Франция.
- Острова Силли, Великобритания.
- Термальный курорт Памуккале, Турция.
- Остров Понца, Италия.
Как сообщал УНИАН, ранее свои рейтинги туристических направлений, которые стоит посетить в 2025 году, представили влиятельные туристические порталы Lonely Planet и National Geographic.
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