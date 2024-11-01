Черногорский город Улцинь назвали самым недооцененным туристическим направлением в Европе / фото ua.depositphotos.com

Пока некоторые самые популярные туристические направления мира буквально трещат по швам от толп туристов, другие невероятные локации остаются в тени. И очень даже зря.

Влиятельный международный портал о развлечениях и культурной жизни Time Out опубликовал рейтинг из 21 самых недооцененных туристами направлений в Европе, которые стоит посетить в 2025 году.

Возглавил рейтинг старинный город-крепость Улцинь в Черногории на побережье Адриатического моря, основанный еще в 5 веке до нашей эры.

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"Впечатляющее побережье Черногории наконец-то получает то внимание, которого оно заслуживает, и улицы Котора, Будвы и остальных городов теперь переполнены летом. Улцинь? Не так много, но так будет не всегда. Расположенный на южной оконечности страны, Улцинь является центром албанской культуры в Черногории и обеспечивает другую атмосферу, чем более знаменитые места на севере. Старый город Улциня, возможно, расположен наиболее драматично в стране, а его пляжи в равной степени обеспечивают волнение и спокойствие", – описывает город редактор Time Out Джон Биллс. 

Вторую строчку в рейтинге занял небольшой университетский городок Орхус, расположенный на полуострове Ютландия в Дании, который сами датчане называют "городом улыбок".

Замкнул тройку лидеров красивый и почти полностью нетронутый национальный парк Пенеда-Жереш в Португалии, являющийся частью Всемирной сети биосферных заповедников ЮНЕСКО. В парке обитают тысячи видов животных, включая косуль, диких пони, волков и хищных птиц.

21 самое недооцененное туристическое направление в Европе в 2025 году

  1. Город Улцинь, Черногория.
  2. Город Орхус, Дания.
  3. Национальный парк Пенеда-Жереш, Португалия.
  4. Остров Гоцо, Мальта.
  5. Архипелаг Вестманнаэйяр, Исландия.
  6. Город Пловдив, Болгария.
  7. Горнолыжный курорт Леви, Лапландия, Финляндия.
  8. Город Берген, Норвегия.
  9. Город Клуж-Напока, Румыния.
  10. Регион Эмилия-Романья, Италия.
  11. Город Тарту, Эстония.
  12. Регион Эстремадура, Испания.
  13. Фарерские острова.
  14. Город Вильнюс, Литва.
  15. Город Баня-Лука, Босния и Герцеговина.
  16. Имотские озера, Хорватия.
  17. Город Дордрехт, Нидерланды.
  18. Регион Ланди, Франция.
  19. Острова Силли, Великобритания.
  20. Термальный курорт Памуккале, Турция.
  21. Остров Понца, Италия.

Как сообщал УНИАН, ранее свои рейтинги туристических направлений, которые стоит посетить в 2025 году, представили влиятельные туристические порталы Lonely Planet и National Geographic.

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