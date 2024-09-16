Если вдруг занесет на пересадку в венгерский Дебрецен

В условиях отсутствия гражданского авиасообщения в Украине во время полномасштабной войны, украинцы и иностранные гости вынуждены пользоваться аэропортами соседних стран. В Венгрии наиболее оптимальным вариантом, безусловно, является аэропорт Будапешта. Поскольку дорога в венгерскую столицу довольно долгая, УНИАН.Туризм также советует не сбрасывать со счетов более близкий к украинской границе город Дебрецен.

Разумеется, наибольшей популярностью среди украинцев пользуются аэропорты Польши – например, Варшавы, Кракова или Катовице, ведь рейсов там немало, цены на них часто приемлемые, да и доехать из Украины туда легко благодаря большому количеству поездов между странами. Также удобны аэропорты Румынии, ведь некоторые из них являются ближайшими из всех к украинской границе – например, Сучава или Яссы.

Впрочем, другие соседние страны – Молдова, Словакия и Венгрия – также являются неплохими пересадочными узлами для украинцев и иностранных гостей. Конечно, в Венгрии наиболее очевидным вариантом является столичный аэропорт, однако также украинцам может быть удобна пересадка в Дебрецене – весьма симпатичном городе, гораздо ближе к украинской границе.

Хотя в последнее время политика венгерских властей в отношении Украины не слишком дружественная, ставя украинцев перед вопросом – а стоит ли вообще ехать в Венгрию, иногда именно через эту страну нам легче всего путешествовать дальше.

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Дорога из Украины в Дебрецен

Если от украинского пограничного города Чоп (Закарпатская область) до Будапешта ехать поездом около 300 километров почти 6 часов, то расстояние около 120 километрах до Дебрецена можно преодолеть всего лишь за 3 часа.

За день на маршруте из Чопа в Дебрецен курсирует несколько электричек и поездов. Например, на сайте "Укрзализныци" можно приобрести билеты на прямой поезд №143/146 сообщением "Чоп – Будапешт – Вена", который имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ривного, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi. Отправляется из Чопа он в 8:23 по киевскому времени, а прибывает в Дебрецен в 11:07 по венгерскому времени, обратно – выезжает из Дебрецена в 16:34 и прибывает в Чоп в 20:59. Этот маршрут занимает 3 часа 44 минуты (или 3 часа 25 минут обратно), а билет стоит около 530 гривень во втором классе и около 770 гривень в первом.

Кроме того, из Чопа или Мукачево в Дебрецен (или Будапешт) несколько раз в день ходят электрички, однако они имеют определенные нюансы и при неблагоприятных условиях такая дорога может превратиться в сущий ад. Подробнее об этих маршрутах можно прочитать в нашем отдельном материале.

Дорога в аэропорт Дебрецена

Из Дебрецена можно продолжить путь в пределах Венгрии или в другие страны поездом или автобусом. Например, мы ехали отсюда довольно комфортным ночным поездом до румынского города Клуж-Напока (также едет в Брашов).

На самом деле Дебрецен – это второй по величине город Венгрии, а, соответственно, там есть свой аэропорт, к тому же, весьма удобно расположенный всего лишь в 5 километрах от города.

На данный момент аэропорт имеет сообщение с центром и железнодорожным вокзалом Дебрецена с помощью шаттл-автобусов Airport 1-2, которые в основном подстроены под прибытие и вылеты рейсов.

Билеты на эти автобусы можно приобрести по локальному тарифу для всего городского общественного транспорта Дебрецена, причем цена будет отличаться в зависимости от способа покупки:

440 венгерских форинтов (около 50 гривень), если покупать электронный билет заблаговременно онлайн в мобильном приложении

460 венгерских форинтов (около 53 гривень), если покупать бумажный билет в автоматах, специализированных кассах и табачных магазинах

550 венгерских форинтов (около 63 гривень), если оплачивать проезд непосредственно в автобусе у водителя

Также из аэропорта Дебрецена в город можно заказать персональный трансфер или такси. Больше информации можно узнать на официальном сайте аэропорта.

Рейсы из аэропорта Дебрецена

Хотя Международный аэропорт Дебрецена (Debreceni nemzetközi repülőtér) является вторым по величине пассажирским аэродромом страны, на самом деле через него проходит не так много рейсов, как вы могли ожидать – за день в среднем по пять на вылет и столько же на прибытие.

Главной авиакомпанией здесь является венгерский лоукостер Wizz Air, который сейчас летает из Дебрецена дважды в неделю в Рим (Италия) и несколько раз в неделю в Лондон (Великобритания), а также выполняет сезонные рейсы в города Турции, Болгарии, Греции и Кипра.

Кроме того, в немецкий Мюнхен отсюда летает Lufthansa.

Периодически через аэропорт пролетают и чартерные рейсы других авиакомпаний, например, чешской Smartwings или турецкой Freebird, которые возят "пакетных" туристов от туроператоров.

Где остановиться в Дебрецене

Традиционно мы советуем по возможности останавливаться в городе пересадки на ночь, чтобы в случае задержки поезда или автобуса из Украины не пропустить свой следующий поезд или самолет. К тому же это даст вам возможность отдохнуть, нормально принять душ и хорошо поесть.

В Дебрецене гостям на популярных сервисах по бронированию жилья доступны около сотни вариантов размещения. Цены на одноместные номера или апартаменты эконом-класса в центре города стартуют от 25 евро, в трехзвездочных отелях – от 50 евро, а в четырехзвездочных – от 70 евро.

Что посмотреть в Дебрецене

Дебрецен – это второй по размеру город Венгрии, но по украинским меркам он не очень большой, ведь там проживает всего лишь чуть больше 200 тысяч человек и обойти его исторический центр можно за пару часов.

Тем не менее, центр Дебрецена очень симпатичный и опрятный, хотя первое впечатление о нем может быть противоположным, пока будете отходить от железнодорожного вокзала вдоль "советской" жилой застройки.

В городе есть немало современных заведений питания на любой вкус с вполне доступными ценами. Поэтому если вы решите заночевать в Дебрецене – вам точно будет чем заняться: немного прогуляться, вкусно поесть, хорошо выспаться.

Сам город, по официальным данным, был основан еще в 1235 году, и есть предположение, что его тогдашнее название Debrezun – славянского (от слова "доброчин") или половецкого происхождения.

Как пограничный город, Дебрецен постоянно оказывался в сложной ситуации и разрывался между различными хозяевами – от турок до австрийцев и румын, но постоянно возвращался в состав Венгрии. Более того, пару раз Дебрецен даже был ее столицей.

Были у города несколько периодов архитектурного, культурного, научного и туристического расцвета, однако во время Второй мировой войны Дебрецен был почти полностью уничтожен: в октябре 1944 года в окрестностях города состоялась так называемая Дебреценская операция, после которой 50% домов были уничтожены, а еще 20% получили значительные повреждения. Поэтому сейчас вы будете удивлены, насколько хорошо город сумели восстановить.

Мы не будем углубляться в перечисление историко-архитектурных памятников города, но за ориентир для направления прогулки можно взять себе одну из главных достопримечательностей города – Большую протестантскую церковь Дебрецена (Református nagytemplom), построенную в 1805-1824 годах в неоклассическом стиле. Размещена она в самом центре города – между площадью Кошута и площадью Кальвина.

Если же отойти немного от центра, то Дебрецен может вполне напомнить вам небольшой городок где-то на западе Украины.

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Венгерский Дебрецен вряд ли можно назвать полноценным туристическим направлением, но это вполне неплохой – уютный и комфортный город, чтобы отдохнуть посреди долгой дороги из Украины за границу (или обратно).

Марина Григоренко

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