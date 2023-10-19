Незнание того, сколько на самом деле нужно давать чаевых, может иметь последствия для отдыхающих и их бюджета, предупреждает финансовый эксперт.

Согласно новому исследованию Tesco Bank, 40% отдыхающих не проверяют перед поездкой, сколько чаевых следует оставлять в той или иной стране. Однако из-за незнания культуры чаевых они могут не только показаться невоспитанными, но и переплатить.

"Проверку культуры чаевых перед отпуском часто можно упустить из виду. Но незнание того, сколько на самом деле нужно давать чаевых, может иметь последствия для отдыхающих и их бюджета", – цитирует Express руководителя отдела денежных услуг Tesco Bank Иэна Доначи.

При этом он посоветовал туристам перед поездкой проверять в Интернете, сколько им следует давать чаевых после получения таких услуг, как поход в ресторан, покупка кофе или поездка на такси, поскольку суммы могут различаться в зависимости от того, где они находятся.

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Также Доначи посоветовал учесть при планировании бюджета поездки расходы на чаевые, подготовив для этого наличные деньги.

"Я предлагаю проверить среднюю стоимость еды в пункте назначения и добавить процент местных чаевых, чтобы получить приблизительную оценку. Затем вы сможете включить эту сумму при расчете суммы денег, которую можно обменять на поездку", – добавил эксперт.

Сколько чаевых принято оставлять в разных странах

США

В Соединенных Штатах существует уникальная культура чаевых, и иностранцы могут быть шокированы суммой, которую они должны платить. В США люди обычно платят чаевые в размере от 15 до 20% в заведениях питания, также туристы должны давать чаевые носильщикам и персоналу отелей.

Турция

Чаевые в Турции не очень распространены, но туристы могут оставить дополнительные деньги за особенно хорошую еду или обслуживание. В барах, такси и кафе чаевые обычно также не требуются.

Испания

В Испании большинство кафе, ресторанов и баров включают в счет плату за обслуживание. Если в ресторане нет платы за обслуживание, можно оставить "на чай" 5-10% от общей суммы чека.

Португалия

К стоимости еды здесь также обычно добавляется плата за обслуживание, тогда как чаевые в Португалии не так распространены. Тем не менее, обычно в ресторанрах приветствуется округление суммы до следующего евро. За такси в Португалии обычно не дают чаевых.

Италия

К счету обычно добавляется плата за обслуживание. В Италии также существует система "коперто" (или же "плата за вход"), при которой с туристов взимается дополнительная сумма за сервировку, хлеб и оливки при посадке за столик в ресторане.

Греция и Кипр

В Греции и на Кипре чаевые обычно не предполагаются, но оставить около 10% за особенно хорошую еду или обслуживание будет считаться хорошим жестом.

Франция

Во Франции к счету добавляется плата за обслуживание. Туристы также могут дать дополнительные чаевые, если считают, что получили особенно хорошие впечатления.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям Джеймс Коул предупредил туристов о распространенной схеме обмана, к которой прибегают рестораны по всему миру, чтобы получить от них больше денег.

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