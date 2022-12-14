Парламент Румынии также установил максимальную сумму чаевых, которую можно оставить официанту.

В Румынии с 1 января 2023 года оставленные официантам или барменам чаевые будут облагаться налогом.

Согласно одобренному парламентом Румынии закону, который регулирует вопросы чаойвих, также будет установлена их максимальная сумма в размере 15% от суммы чека, которую можно оставить в ресторане или кафе, сообщает Pro TV.

Согласно принятому законопроекту, под чаевыми подразумевается любая сумма денег, добровольно предложенная клиентом в дополнение к стоимости поставленных товаров или услуг, предоставленных субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в категориях "Рестораны" и "Бары и другие заведения подачи напитков".

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При этом для субъектов хозяйствования чаевые, собранные с клиентов, будут выделяться в квитанции отдельно, независимо от способа их сбора. В то же время владельцы заведений питания сами будут определять, как чаевые будут распределяться между их работниками.

Отныне субъект хозяйствования будет обязан предоставить клиенту платежную квитанцию перед выдачей чека, в которой будут содержаться разделы, предназначенные для выбора клиентом уровня чаевых от 0% до 15% стоимости потребления. В то же время там будет отдельная графа, которая позволит клиенту указать большую сумму чаевых.

При этом субъектам хозяйствования запрещается в любой форме оговаривать доставку товаров или оказание услуг обязательным предоставлением чаевых.

В виде исключения, при доставке продукции на дом покупателям субъекты хозяйствования не будут обязаны указывать чаевые в квитанции.

За невыполнение закона предусматривается штраф в размере от 2000 до 4000 румынских лей (примерно от 16 до 32 тысяч гривень).

Как сообщал УНИАН, ранее Румыния была признана одной из самых дешевых стран Европы для жизни в 2023 году.

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