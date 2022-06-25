В отпуск заграницу во время войны: все нюансы из личного опыта

После четырех месяцев войны украинцы снова начали испытывать потребность в отдыхе, и это скорее не прихоть, а необходимость. УНИАН.Туризм на личном опыте расскажет обо всех нюансах выезда в отпуск заграницу из Украины во время войны, чтобы это был действительно отдых.

Вся лирика в поддержку важности отдыха в период войны уже не раз была озвучена психологами, врачами и многочисленными экспертами, поэтому мы перейдем сразу к конкретике.

Зачем ехать в отпуск из Украины заграницу

Как бы нам всем не хотелось в эти тяжелые времена поддерживать украинский едва живой туризм, все же есть немало нюансов в пользу отдыха заграницей.

Наиболее очевидным является географическое разнообразие. Сейчас из-за боевых действий украинцы потеряли много традиционных направлений отдыха, главным образом морских. Да, многие интересуются отдыхом в Одессе, а туристические эксперты даже отмечают неплохой спрос на этом направлении. Тем не менее, классический пляжный отдых в Одессе до сих пор невозможен из-за заминирования береговой линии, да и ситуация из-за постоянных ракетных обстрелов в регионе напряженная. Другие популярные морские направления в Украине пока, к сожалению, вообще недоступны.

В то же время популярный среди украинцев запад Украины также не может в полной мере обеспечить спрос, ведь там до сих пор находится немалое количество переселенцев из "горячих" точек Украины, поэтому свободных вариантов для проживания остается не так уж много, хотя, бесспорно, карпатский туризм постепенно возрождается.

Впрочем, есть и еще один очень важный момент: безопасность. К сожалению, в Украине пока нет ни одного абсолютно безопасного региона – "прилететь" может куда угодно. Поэтому если вы хотите именно передышки от жизни в условиях постоянных воздушных тревог, угроз ракетных обстрелов и комендантских часов, то выбор места отдыха очевиден – заграницей.

Как выехать из Украины в отпуск заграницу

Один из ключевых моментов, который стоит понимать, если едете в отпуск заграницу сейчас – это время. Пока в Украине приостановлено гражданское авиасообщение, за границу украинцы могут выехать исключительно по земле через соседние страны, а это довольно долго. Поэтому вариант "сгонять на уикенд на кофе в Вену", который с момента введения безвиза с ЕС так пришелся по душе жителям Украины, пока отпадает.

На заграничный отпуск в нынешних условиях лучше закладывать минимум неделю, ведь на дорогу туда-обратно у вас уйдет минимум двое суток – и вероятнее всего, вам придется сделать минимум одну пересадку, на что тоже надо закладывать дополнительное время. Так что если ехать в отпуск дней на четыре-пять, из которых два провести в пути – то после такого вояжа еще дополнительный отдых дома понадобится.

Впрочем, на самом деле, даже при таких условиях вариантов для отпуска заграницей сейчас немало, и если организовать все "с умом", то отдых точно удастся.

Как выбрать страну для отдыха

Конечно, самым простым здесь будет вариант проведения отпуска в соседней с Украиной стране, особенно когда вы ограничены во времени – Польше, Венгрии, Словакии, Румынии или даже Молдове. Поверьте, в каждой из них можно найти что-то интересное.

Впрочем, следует понимать: если вы едете в отпуск общественным транспортом, а не личным авто, даже отправляясь в соседние страны, пересадок вам не избежать. Да и если вы поедете собственным авто, невозможно будет гнать без остановок больше суток до конечного пункта, к примеру, в условных Балканах – вам также придется делать "пит-стопы" и даже где-то останавливаться в пути на ночевку.

Если же вы решите ехать куда-то еще дальше, то даже с учетом построения маршрута по принципу "выехать из Украины автобусом, автомобилем или поездом, а потом самолетом куда угодно", ваша дорога к месту отдыха также будет занимать минимум сутки.

Возьмем, к примеру, Польшу, с которой у Украины сейчас больше всего возможностей для пересечения границы. Конечно, можно поехать прямым поездом или автобусом сразу в Варшаву, откуда открываются многочисленные возможности для путешествий как внутри страны, так и в другие страны. Продолжительность дороги от Киева до Варшавы что по железной дороге, что автобусом составляет около 17 часов, и это без учета возможных форс-мажоров, которых в условиях войны не избежать – от задержек в пути из-за обстрелов инфраструктуры до очередей на пограничном контроле. Поэтому смело можете закладывать дополнительные три-четыре часа к маршруту.

Особенно важно учитывать возможность задержки, если планируете пересадку. Даже до войны закладывать всего час-два на пересадку было рискованно – в Европе автобусы и поезда также нередко опаздывают. При нынешних же условиях следует перестраховываться – лучше посидеть лишние часок-два на вокзале, чем опоздать на пересадочный рейс и еще и переплатить.

Расскажу по собственному опыту. Я решила ехать в отпуск в Европу по железной дороге через польский Перемышль – во-первых, мне не очень хотелось торчать несколько часов на границе в автобусе, во-вторых, билеты на скоростные поезда "Интерсити" все же немного дешевле, чем в спальных вагонах. И в обоих случаях поезд между Украиной и Польшей задержался в дороге – на полчаса на пути туда и на два часа на обратном маршруте.

Важно: если вдруг кто-то не знал, то буфет в поездах "Интерсити" в Польшу работает только на отрезке "Киев – Львов", а дальше придется доставать бутербродики и кофе из термоса.

Еще один нюанс о Перемышле – пока там не работают камеры хранения (или не всегда работают), поэтому мой план "забросить вещи и пойти смотреть город" немножко не сработал (хотя я все равно пошла на экскурсию, но с чемоданом, что было не очень удобно). О других нюансах этого пересадочного города мы расскажем в следующем материале.

Также во время моего путешествия было несколько задержек поездов и автобусов в самой Польше, самая длинная из которых длилась более часа.

Как путешественник с опытом, я сознательно заложила дополнительное время на пересадки, поэтому ни одна из задержек не то что не сорвала мне пересадку, но и даже нервы не потрепала: опаздывая на час, я понимала, что у меня в запасе есть еще немало времени. Впрочем, к сожалению, рядом было немало украинцев, которые из-за таких задержек не успели на следующие рейсы и потеряли деньги на покупке новых билетов, да еще и очень нервничали, оказавшись в такой ситуации в другой стране без знания языка.

Так же, если планируете лететь куда-то дальше, например, из польских Кракова или Варшавы (эти города имеют действительно очень хорошее авиасообщение с миром), учтите, сколько времени вам понадобится, чтобы добраться до аэропорта, а также пройти там все необходимые проверки – ведь сейчас во многих аэропортах Европы наблюдаются немалые очереди из-за "постковидного" отсутствия персонала в летнее время.

Если говорить о выборе маршрута моего путешествия, то конечной точкой был Вильнюс (Литва), через Вроцлав (Польша), потому что в обоих городах у меня есть друзья, которые любезно предложили остановиться у них во время путешествия. Во времена войны, когда финансовые возможности многих украинцев существенно сократились, возможность переночевать бесплатно у знакомых или родственников, или же найти другие бесплатные варианты – это тоже очень важный фактор, который влияет на выбор места отдыха, и этого не следует стыдиться.

В общем мое путешествие длилось 11 дней, из которых 4 я провела в дороге, и она была довольно тяжелая – много пересадок с вещами, свет в "Интерсити" на ночь не гасят, паспортный контроль проходит посреди ночи во Львове (если ехать ночным рейсом), а затем раннее прибытие. Но, на самом деле, я не жалуюсь и ни о чем не жалею, тем более, что у меня есть большой опыт путешествий по принципу "бомж-туризм с одним рюкзаком". В то же время, советую тщательно взвешивать, готовы ли вы на такие жертвы ради небольшого отдыха за границей – если вы сторонник исключительно комфортного отдыха, до придется где-то немного поступиться принципами, доплатить и заложить больше времени на путешествие с максимально комфортными пересадками и переездами, ну или же отложить путешествие заграницу до лучших времен.

Дополнительные возможности экономии для туристов из Украины

А вот что сейчас играет на руку украинским туристам в Европе, так это возможность кое-что сэкономить в путешествии за счет всевозможных льгот и акции для украинцев за рубежом. Да, с одной стороны не хочется злоупотреблять гостеприимством, тем более, что есть много граждан Украины за рубежом, которым больше нужна помощь, но иногда кое-что себе можно позволить как приятный бонус.

К примеру, много где в Европе до сих пор есть возможность бесплатного проезда на общественном транспорте в городах, в частности, во Вроцлаве минимум до конца июня или в Вене (Австрия). Кроме того, до конца июня некоторые билеты на поезда из Перемышля в другие города Польши для украинцев являются бесплатными. Но я решила не испытывать судьбу (ведь бесплатный билет можно получить только на месте, если есть свободные места), поэтому купила билет заблаговременно (тем более, что он недорогой).

Аналогичная ситуация в Литве – сейчас проезд для украинцев в поездах там бесплатный по всей стране. Главное, чтобы были свободные места и предварительно оформленный в кассе билет.

Литва в целом делает много для досуга украинских переселенцев – вход во все музеи для украинцев там сейчас тоже бесплатный, а в некоторых местных кофейнях до сих пор предлагают какие-то угощения для граждан Украины.

В то же время в Польше, в городах массовой концентрации украинских переселенцев, на вокзалах обустроены центры приема беженцев, где можно бесплатно получить консультации, вещи первой необходимости, еду и напитки. Особенно крупный волонтерский центр расположен в Перемышле (кажется, в городе сейчас одни только украинцы). Наши соотечественники, которые приезжают туда не для поиска убежища, а для отдыха или по делам, шутят, что их буквально хватают на вокзале и тащат за бесплатными бутербродами с горячим чаем или кофе, несмотря на все попытки объяснить, что они могут сами себе все купить. К примеру, я долго пыталась выяснить, есть ли в их скоростных поездах буфеты, как у нас в "Интерсити", но ответа так и не получила (нет, если интересно) – настолько рьяно меня агитировали на бесплатный обед (очень вкусный, кстати). На самом деле, большая благодарность европейским друзьям за такую заботу, это очень приятно, тем более, что немало украинцев, которые спасаются от войны, действительно в этом нуждаются.

Вообще, очень приятно сейчас, гуляя по улицам других стран, постоянно чувствовать поддержку Украины. Всюду сине-желтые флаги, баннеры со словами поддержки, мемориалы жертвам войны и чрезвычайное теплое отношение со стороны горожан. Ну а украинцы, выезжающие в небольшой отпуск из Украины, могут в свою очередь немного рассказать иностранцам, какая она сейчас настоящая жизнь в Украине, и увидеть, что на самом деле в Европе никто не забыл о войне.

Цена вопроса

В общем, лично по моему опыту путешествие загрницу сейчас оказалось не дороже, чем до войны. Но опять же, здесь все зависит от уровня комфорта. Возможно, стоит выбрать более финансово доступную страну – к примеру, Польша или Литва будут однозначно дешевле Скандинавии или же топовых курортных направлений.

На все переезды, учитывая дорогу в/из Польши и внутренние поездки, у меня ушло около 4 тысяч гривень. Впрочем, ради этого где-то пришлось поступиться определенными удобствами – всю ночь ехать в автобусе и делать более длинные пересадки, подстраиваясь под дешевые рейсы.

С другой стороны, существенно сэкономить мне помогли друзья, у которых я останавливалась – в прошлых путешествиях я все же пыталась останавливаться в гостиницах или хостелах, "чтобы никому не добавлять неудобств", на что шла добрая половина бюджета поездок. Фактически, мое путешествие из Украины в отпуск в Европу и стало возможным лишь потому, что мне было где остановиться бесплатно.

Если говорить о расходах на месте, то я тратила на ежедневные нужды примерно столько, сколько бы я тратила в Украине. С одной стороны, из-за войны гривня девальвировала, поэтому 290 гривень за 10 евро превратились в 340 гривень, если платить с карты. С другой стороны, с началом войны и в Украине цены ощутимо выросли, поэтому немало продуктов в Польше или Литве сейчас стоят так же, как в Украине, или даже дешевле.

Суммируем: с началом войны стоимость поездки из Украины в Европу существенно не изменилась, впрочем, от "раскидывания деньгами" придется отказаться. Но, знаете, в этом нет ничего плохого – на самом деле европейцы так же избегают расточительства, так что будете на одной волне. Кроме того, сэкономленные средства можно будет использовать на что-то полезное, к примеру, задонатить в помощь армии.

Кто сейчас может уехать в отпуск из Украины заграницу

Но есть один важный нюанс, который может перечеркнуть ваши планы на заграничный отпуск – в условиях войны далеко не все граждане Украины имеют право на выезд из страны. В частности, на период действия военного положения, который сейчас введен минимум до 23 августа 2022 года, запрещается выезд за пределы страны гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Поэтому если коротко, свободно путешествовать заграницу могут в основном женщины и дети.

Впрочем, есть и исключения – кое-кто из мужчин все же может уехать. В частности, речь идет о лицах, которые имеют удостоверения об отсрочке от призыва и извещение о зачислении на специальный воинский учет, или же имеют заключение военно-врачебной комиссии о негодности с исключением с воинского учета.

Также выезд разрешается мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, или которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на иждивении которых находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью І или II группы, до достижения им 23 лет. Кроме того, выезжать имеют право усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет. В этом перечне также занятые постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Кроме того, выезжать за границу могут мужчины, которые выехали в другие государства на постоянное место жительства, что документально подтверждено; соискатели профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся за рубежом по дневной или дуальным формам получения образования (студенты, слушатели).

Более того, пересечь границу на выезд из Украины могут военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законодательством случаях, в частности: водители, которые забронированы для осуществления международных грузовых перевозок, перевозок для нужд Вооруженных сил Украины, медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи; люди с инвалидностью и лица, их сопровождающие.

"Отдельно обращаем внимание, что все граждане, которые подпадают под исключение, должны иметь необходимые документы для подтверждения. При этом в ходе мероприятий пограничного контроля будет проверяться их подлинность и факт выдачи соответствующими органами", – отмечают пограничники.

Иногда эти правила пересматриваются, поэтому советуем внимательно изучать законодательство, если планируете заграничную поездку.

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Во времена войны путешествие из Украины в отпуск заграницу имеет свои плюсы и минусы, и если вы рассматриваете возможность такой поездки, следует тщательно взвесить, действительно ли она вам нужна и действительно ли она стоит всех усилий.

Марина Григоренко