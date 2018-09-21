За вином в Молдову: чем готова удивить искушенного туриста гостеприимная соседняя страна

Первое впечатление, когда приезжаешь из Украины в Молдову - ты у себя дома, только рекламные бигборды привычных нам товаров почему-то написаны латинскими буквами. Въезжаешь из аэропорта в город – будто попадаешь в какой-то спальный район на окраине Киева. И, действительно, у Украины и Молдовы очень много общего – история, стремления и геополитическая ситуация, да и природа местами напоминает родные места. Именно поэтому украинский турист не особо воспринимает соседнюю страну как потенциальное место для путешествия. Мол, что можно здесь увидеть такого, чего нет у нас. А зря, ведь в Молдове можно неплохо и довольно бюджетно провести время, народ здесь очень гостеприимный, да и виза украинцам не нужна.

К слову, украинцам даже есть чему поучиться у молдаван, а именно - энергоэффективности. Они однозначно в этом вопросе ушли несколько дальше, подробнее о чем мы уже писали раньше.

А еще Молдова издавна славится своими винами. Правда, в советские времена эта отрасль серьезно пострадала, когда тогдашние власти, увлекшись борьбой за трезвость, принялись усердно вырубать виноградники, попутно уничтожая уникальные сорта, культивируемые на протяжение многих лет. Впрочем, вскоре после обретения независимости в этой аграрной стране с довольно низким уровнем промышленности увидели шанс на спасение экономики именно в виноделии. И со временем эта сфера стала чуть ли не основной отраслью, наполняющей бюджет страны. Разумеется, туристическая отрасль Молдовы также решила «сыграть» на этом. Потому по всей стране можно встретить многочисленные тематические рестораны, а многие мелкие хозяйства готовы угостить своей продукцией всех желающих.

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В начале октября в Молдове традиционно празднуют День вина, и это отличный повод, чтобы познакомиться с соседней страной, совместив приятное с полезным. В этом году этот праздник выпадает на 6-7 октября, а потому еще есть время, чтобы организовать поездку.

Как добраться до Молдовы и особенности национального транспорта

Молдова - страна совсем небольшая, с населением чуть больше 4 миллионов человек. При этом основную часть здесь составляют села, крупных городов не так уж много, даже в столице население не достигает и 700 тысяч человек. Удобнее всего начинать свое путешествие по Молдове именно со столицы – города Кишенева. К счастью, для украинцев доступны немало возможностей, чтобы попасть в Молдову – это и автобус, и поезд, и самолет.

Так, самые дешевые билеты на автобус Киев - Кишинев на начало октября 2018 года составляют всего 470 грн в один конец. В дороге придется провести около 10-12 часов с выездом из Киева вечером и прибытием на место утром на следующий день. Ехать из Одессы намного комфортнее и быстрее – дорога займет часов 5-6, обойдется в сумму около 250 грн в один конец. Да и рейсов по этому направлению достаточно много – больше десяти в сутки, так что можно подобрать себе максимально удобный вариант.

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Если хочется ехать более комфортно, можно поехать на поезде, но это несколько дольше – от 13 до 18 часов. Также из Одессы до Кишинева с весны 2018 года курсирует дизель-поезд с сидячими местами, который добирается из пункта А в пункт Б менее, чем за 4 часа. Однако на данный момент ни одна онлайн-система по продаже билетов на поезда в этом направлении не выдает свободные места. Так что лучше все же сосредоточиться на других видах транспорта.

Еще один вариант – на самолете. Полет из Киева в Кишинев займет около часа, к тому же у тех же МАУ в день сразу два рейса на данном направлении. Впрочем, удовольствие это не самое дешевое – минимальная цена билетов на октябрь сейчас составляет от 2375 грн в один конец.

Стоит также учесть, что от аэропорта Кишинева до центра города добираться почти 14 км. К счастью, это можно сделать и на общественном транспорте – на троллейбусе №30 или на маршрутном такси №165. А вот от железнодорожного вокзала до центра города не более 3 км. Автовокзалов в Кишиневе три и каждый из них расположен на разном расстоянии от центра города: Центральный - в 1,5 км, Северный - в 3 км, Южный - в 6 км. Так что обязательно учтите этот момент, если будете добираться автобусом.

Дальше от Кишинева можно путешествовать по стране, благо, расстояния между населенными пунктами здесь не такие уж большие. При этом молдавские дороги очень похожи на украинские – есть современные ровные участки, а есть такие уголки, куда местный автодор еще не добрался, а потому ехать там довольно тяжело.

Перемещаться по стране можно на региональных автобусах. Впрочем, далеко не все из них удобны как по качеству, так и по расписанию. А вот железнодорожная сеть в стране развита плохо. Например, даже через главную станцию страны в Кишиневе проходит всего 6 международных поездов, соединяющих Молдову с Украиной, Румынией и Россией, и 9 внутренних.

Куда большей популярностью среди туристов в Молдове пользуется аренда автомобилей. В стране есть несколько компаний, предоставляющих такие услуги, потому подобрать себе удачный вариант будет не так уж и сложно.

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Если говорить о городском транспорте, то он в Молдове тоже много чем напоминает наш родной украинский: автобусы, троллейбусы и маршрутки, а также такси. Стоимость проезда в общественном транспорте, например, в Кишиневе стартует от 3 леев – это около 5 гривен, так что получится довольно дешево.

В то же время нередко можно прочитать отзывы, что схема движения общественного транспорта в том же Кишиневе чуть ли не одна из самых запутанных в Европе. А привычные многим путешественникам Гугл-карты здесь работают далеко не идеально. И если пеший маршрут еще можно более-менее выстроить, то с тем, как добраться из одной точки в другую на общественном транспорте, всемогущий Google в случае с тем же Кишиневом не поможет. На помощь придут местные сервисы. Например, интерактивная система EasyWay, которая работает сразу в нескольких крупных городах Молдовы. Еще один вариант – портал fest.md, который не только поможет составить самый удобный маршрут и покажет доступные варианты общественного транспорта, но и укажет на карте интересующие вас учреждения – от кафе до музеев. Пользоваться обоими сервисами можно как в браузере, так и через приложение, которое можно установить на смартфон.

Что нужно знать о валюте в Молдове

Официальной валютой в Молдове является молдавская лея, которая равняется приблизительно 1,6-1,7 грн. Как можно догадаться, разжиться молдавской валютой в Украине не так просто, а потому стоит рассчитывать на то, что это придется делать на месте. И здесь, опять же, все очень похоже на Украину.

Обменники в том же Кишиневе повсюду, все же довольно большой процент местного населения ездит на заработки за границу и потом им где-то нужно менять заработанную валюту. Курс в этих точках обмена самый разнообразный, а потому не стоит бросаться к первому попавшемуся обменнику, лучше сначала поприсматриваться и выбрать самый оптимальный вариант. Если же очень нужны местные деньги сразу по прибытию, лучше для начала обменять небольшую сумму – ровно столько, сколько нужно на первое время.

Плюс для украинцев – наряду с привычными долларами и евро, в Молдове обменивают и другие иностранные валюты, в том числе и гривны. Так что не обязательно проводить двойной обмен, специальная покупая в Украине иностранную валюту, чтобы потом обменять ее в Молдове.

Как правило, обменять валюту в Молдове можно без предъявления удостоверения личности. Однако, в связи с ужесточением валютного контроля в стране, с лета 2018 года у вас могут попросить документы, если происхождение ваших денег покажется подозрительным. Впрочем, касается это больших сумм – свыше 200 тысяч лей (а это почти 340 тысяч гривен), так что обычному туристу ничего не угрожает.

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Также в Молдове можно довольно легко рассчитываться кредитной карточкой – в большинстве магазинов и отелей есть специальные терминалы. Впрочем, как и в случае с любым зарубежным визитом, полностью полагаться на кредитку не стоит. Все же лучше иметь при себе немного наличности.

При снятии денег с иностранной карточки в банкоматах Молдовы комиссия, в среднем, составит около 1,5% от общей суммы операции. Банкоматы в Молдове, особенно в крупных городах, найти не сложно. Однако для надежности лучше заранее поискать их на карте.

На каком языке общаются в Молдове

Официальным языком в Молдове по Конституции считается молдавский, а алфавит здесь используется латинский. На деле же это румынский язык, отличающийся, разве что, некоторыми региональными особенностями.

В большинстве регионов население Молдовы отдалилось от русского языка намного сильнее, чем в Украине. Особенно это касается молодежи. Например, многим местным школьникам уже довольно сложно свободно изъясняться по-русски. Куда охотнее они говорят по-английски (и по-румынски, разумеется). По-русски здесь больше говорят те, кто еще застал советские времена. Чем дальше от восточных границ Молдовы в направлении Румынии, тем меньше употребляется русский.

К слову, Национальный день языка в Молдове, который отмечается 31 августа, является государственным праздником и официальным выходным, а одной из самых популярных улиц в Молдове является улица 31 августа.

Где остановиться и цены на отели в Молдове

Цены на жилье в Молдове, да и не только на него, будут довольно приятными для украинского туриста. Так, ночь в хостеле Кишинева в общем номере в 1,5 км от центра города обойдется в сумму от 170 грн, тогда как стоимость одноместного номера стартует от 420 грн. Если же говорить об отелях категории 3-4 звезды в центре города, то в данном случае цены стартуют от 840 грн. Всего же столица Молдовы может предложить путешественникам около 130 вариантов размещения в отелях и хостелах разной категории, если присматривать предложения на начало октября.

А вот чем дальше от столицы, тем меньше вариантов. Например, уже в Бельцах, считающихся третьим по величине городом страны, на популярных сервисах по бронированию номеров для путешественников доступны не более 15 вариантов размещения. И на дешевые хостелы здесь рассчитывать не стоит – в наличии есть либо апартаменты от 670 грн, либо номера в отелях с претензией на звездность от 1250 грн за ночь.

Ну, а если вы надумаете отправиться в молдавские села (к слову, именно таких населенных пунктов в стране большинство), то будет большой удачей найти там место для ночевки заранее онлайн. Однако, если вы достаточно рисковый путешественник, можно попытать удачу и попробовать найти ночлег на месте. Тем более, что молдаване сами по себе народ очень гостеприимный.

Молдавская кухня – что обязательно стоит попробовать

Национальная кухня в Молдове довольно разнообразна, ведь сельскохозяйственный характер экономики страны этому прекрасно способствует. В местных блюдах особенно много овощей, фруктов, винограда, а также мяса птицы и овец. В молдавской кухне отчетливо ощущается влияние греческой, турецкой, балканской, западноевропейской, а также грузинской и украинской кухонь, однако при этом она все равно имеет самобытность.

Вот несколько молдавских блюд, которые обязательно стоит попробовать, если вы попадете в страну:

1. Плацинда. Это круглые плоские лепешки из вытяжного, дрожжевого или слоеного теста с самой разнообразной начинкой. Это может быть сыр, творог с зеленью, капуста, картофель, мясо или же фрукты. Чем-то это блюдо напоминает грузинские хачапури. Как правило, подаются плацинды горячими.

2. Вертута. Еще одно молдавское блюдо из теста – на этот раз слоеного, которое скручивается в трубочку. Как и в случае с плациндой, начинки здесь могут быть самые разнообразные. Отлично подходят в качестве перекуса, который можно даже взять с собой в дорогу.

3. Мамалыга. Это одно из самых известных молдавских блюд, похожее на украинский банош. Готовится мамалыга на воде из кукурузной крупы. При этом в отличие от баноша, она получается такая густая, так, что ее можно даже нарезать. Обычно подается со сметаной, токаной, брынзой, шкварками или чесночным соусом Муждей.

4. Сармале. Это блюдо молдавской кухни очень похоже на голубцы или долму. Представляет собой фарш из риса и мяса, запеченный в мелких капустных или виноградных листьях, реже в листьях мангольда, щавеля или даже подорожника. При этом для начинки обычно используется говядина, свинина или телятина, реже козье или овечье мясо.

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5. Молдавские супы чорба и зама. Отличительной чертой первых блюд в молдавской кухне считается нежный кисловатый вкус и пряный аромат. Готовят их на овощных отварах, а также мясных и рыбных бульонах. Обязательный их компонент - прокипяченный кислый отрубной квас (борш), вместо которого также иногда используют лимонную кислоту или капустный рассол. Чорбы варят из различных продуктов, но в них обязательно добавляют овощи - помидоры, морковь, петрушку, сельдерей, репчатый лук или лук-порей, а заправляют такие супы мукой, смешанной со взбитым яйцом, или яично-сметанной болтушкой. В то же время замы готовят только на курином бульоне или бульоне из потрохов, а заправляют яично-сметанной смесью. Обычно к первым блюдам подают уже перечисленные выше мамалыгу, плацинды и вертуты, а также пампушки.

6. Токана. Это свиная поджарка со специями и луком, иногда с добавлением вина и соуса. В конце готовки в токану обычно добавляется передавленный чеснок, что придает блюду аппетитный аромат. Традиционно подается с мамалыгой, брынзой и зеленью. Также существует овощная токана - тушеные в сметанном соусе овощи.

7. Торт Шапка Гугуцэ. На десерт в Молдове можно попробовать торт, название которого позаимствовано из молдавского фольклора - детского рассказа о приключениях непоседливого мальчика в огромной смешной шапке. Торт Шапка Гугуцэ треугольной формы и состоит из выпеченных по определенной технологии трубочек с вишней, пропитанных кремом. Также иногда в торт добавляются орехи.

8. Молдавские напитки. Большинство местных напитков фруктовые - из винограда, яблок, абрикос, слив, вишни, айвы и других. В основном это сладкие соки, компоты, сиропы или кисели. Ну и, разумеется, вино и бренди на любой вкус и цвет.

В принципе, в Молдове, и особенно в Кишиневе, не будет никаких проблем с поиском кафе или ресторанов с национальной кухней. Ведь большинство местных заведений ориентируются именно на молдавскую кухню. Причем среди них есть как кафешки попроще с вполне доступными ценами, так и рестораны подороже, больше похожие на мини-музеи. Интерьеры в них выполнены с национальным колоритом, все сделано с размахом.

Так, одним из самых известных в Кишиневе ресторанов национальной кухни является La Taifas. Здесь подается исключительно молдавская кухня, а интерьер стилизован под традиционный дом местного крестьянина. Расположен он по улице Букурешть, 67 всего в 750 метрах от Площади великого национального собрания. Цены здесь выше средних по городу, но ведь один раз живем!

Еще одно интересное заведение - ресторан Popasul Dacilor, что переводится как «Привал Даков» (даки – древнее племена, населяющие в том числе территорию современной Молдовы). Хотя расположено заведение аж в 7,5 километрах от центра города, посетить его стоит. Здесь есть несколько террас с прекрасными видами на лес и сады, а в самих залах царит атмосфера далекого прошлого.

Дополнительный аргумент – хозяин ресторана увлекается виноделием, а потому, помимо довольно богатой винной карты из разных регионов, здесь также подают вино собственного производства. Ну, а если повезет, вам даже проведут интересную экскурсию по ресторану и заведут в подвал, где хранится изысканное вино.

Что посмотреть и чем заняться в Молдове

По большому счету, Молдова - это не та страна, куда вы поедете ради того, чтобы знакомиться с историческими достопримечательностями и чудесами архитектуры. Это, скорее, фон, на который вы глянете краем глаза по ходу своего пребывания в стране. На самом деле, Молдова пытается привлечь туриста вином, гостеприимством и природой.

Отправляемся на фестиваль молодого вина в Молдову

Как уже говорилось выше, виноделие в Молдове возведено чуть ли не в ранг основной отрасли экономики. Когда проезжаешь по стране на автотранспорте, то и дело видишь везде виноградники – от скромных домашних хозяйств до садов промышленных масштабов. И если коммерческие предприятия производят свою продукцию преимущественно на экспорт, то местные небольшие семейные хозяйства готовы предложить гостям, прибывшим в их страну, уникальные вина по собственным рецептам, которые передаются из поколения в поколение.

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Пожалуй, лучшим временем для посещения Молдовы является именно осень, ближе к началу октября. Как раз в это время местные виноделы уже готовы представить искушенному ценителю молодые вина. По этому случаю, начиная с 2002 года, в начале октября в стране отмечается Национальный день вина. В этом году праздник выпал на первые выходные месяца – 6-7 октября, и основные празднования, разумеется, состоятся в столице – Кишеневе. Однако и в других регионах проводятся свои локальные мероприятия.

Праздник изначально был задуман для поддержки на государственном уровне качества винодельческой продукции и воспитания культуры потребления вина, а также поддержки имиджа страны и привлечения туристов. Ради этого власти Молдовы даже ввели специальный визовый режим для граждан тех стран, кому необходимы визы в страну. Таким образом, иностранные граждане на этот период могут получить бесплатную 15-дневную визу (7 дней до и 7 дней после Национального дня вина).

В 2018 году винный фестиваль пройдет в центре Кишенева – на Площади великого национального собрания (Piața Marii Adunări Naționale). В ходе праздника у гостей появится возможность продегустировать и приобрести продукцию винодельческих компаний со всей страны. Здесь есть вина на любой вкус и бюджет – белые, розовые, красные, сухие, полусухие, полусладкие, сладкие, мускат, а также игристые вина и бренди. Cricova, Mileştii Mici, Dionysos Mereni, Carlevana, Chateau Vartely, Vinaria Purcari - это лишь небольшой перечень ведущих производителей молдавского вина, готовых представить здесь свою продукцию. Плюс, не стоит забывать о достижениях частных производителей.

Однако одним вином праздник не ограничится – обычно здесь также представляют специальную шоу-программу, проводят всевозможные конкурсы, открывают фудкорты и еще много чего интересного.

К слову, раз уж вы решили приехать в Молдову, грех не отправиться на одну из виноделен в окрестностях Кишинева - Милештий Мичь в 16 километрах от центра Кишинева. Это такой себе подземный город протяженностью 200 км с улицами, названными по сортам винограда. К слову, сюда даже проводятся экскурсии для всех желающих (подробнее можно узнать по ссылке).

Здесь хранится огромное количество винных бутылок, благодаря чему место даже попало в Книгу рекордов Гиннеса. Есть здесь и эксклюзивные бутылки стоимостью от 1200 евро.

Во времена сухого закона в СССР в этих помещениях даже специально соорудили потайную комнату, где спрятали от «карающей руки» редкие вина. «Надземная» территория комплекса тоже довольно приятная – здесь можно отдохнуть на уютных лужайках, отведать вкусный обед под живую музыку и, конечно же, продегустировать вина.

Разумеется, из Молдовы нужно обязательно прихватить домой немного вина – на сувениры друзьям-родным или же себе на особый случай. Лучше делать покупки в специализированных магазинах, на выставках или на винодельнях. Но если вдруг по какой-то причине у вас не будет такой возможности, отчаиваться не стоит. Ведь в аэропорту Кишинева расположен довольно неплохой duty free магазин с товарами от местных производителей – это вина, бренди, конфеты и всевозможные мелкие сувениры. Цены в них вполне пристойные, хотя и в евро. Например, очень даже неплохое вино можно купить всего за 2 евро. Однако есть здесь и виноградные напитки подороже – по 10-15 евро. Особенно это удобно тем, кто путешествует налегке и не сдает вещи в багаж. Ведь, как известно, товары из duty free можно проносить на борт бесплатно (естественно, в разумных пределах).

Прогулка по Кишиневу

Чтобы пробежаться по Кишиневу и осмотреть основные достопримечательности, вполне хватит нескольких часов. Собственно, Площадь великого национального собрания, где и проходит основное празднование Дня вина, находится в самом центре города и от нее как раз удобно начинать экскурсию.

По одну сторону площади находится местная Триумфальная арка, также известная как Арка победы. Это одна из главных достопримечательностей города. Арку высотой 13 метров возвели в 1840 году в честь победы Российской империи в Русско-турецкой войне. Именно там находятся главные часы Молдовы, которые каждый час радуют слух прохожих перезвоном колоколов, к слову, отлитых из трофейных пушек, захваченных у войск Османской империи.

За аркой расположен центральный парк Кишинева - Сквер Кафедрального собора. Он является одним из старейших в городе и входит в ансамбль Собора Рождества Христова, построенного практически одновременно с аркой. Здесь же находится четырехъярусная колокольня храма. Сам сквер является одним из самых популярных мест в городе для прогулок и отдыха.

По другую сторону площади, напротив арки, расположен Дом правительства Молдовы. Само здание ничем не примечательно - типичная железобетонная конструкция советских времен (коих в Кишиневе довольно много). Однако территория перед зданием уютная, с богатой зеленью и ухоженными клумбами. Растительность в Кишиневе - это вообще отдельная тема. Здесь строгие штрафные санкции за вырубку деревьев, а к озеленению подходят с большой ответственностью и энтузиазмом. А потому в городе с довольно жарким климатом всегда есть где спрятаться от солнца.

Через дорогу от Дома правительства находится памятник Штефану чел Маре - Стефану III Великому, одному из самых видных правителей Молдавского княжества (правил с 1457 по 1504 годы). Стефан Великий очень почитается молдаванами и именно с его персоной они связывают рассвет своего государства. Возведен памятник был из камня в 1927 году и изображает Стефана Великого в короне и богатом одеянии. Во времена Второй мировой войны один из румынских генералов решил «приватизировать» памятник и перевез его в Румынию, однако через пару лет его вновь вернули на законное место.

За памятником располагается одноименный парк Стефана Великого – второй по популярности парк города. Парк чистый, здесь много зелени, ухоженные клумбочки и лавочки (которые по-советски красят в десять слоев краской довольно странных цветов).

Парк был сооружен в начале ХІХ века и в советские времена носил имя писателя Александра Пушкина. После распада СРСР он снова получил нынешнее название. Собственно, в центре парка на гранитной колонне установлен бронзовый бюст Пушкина, а через сам парк проходит так называемая Аллея Классиков, украшенная бронзовыми бюстами выдающихся молдавских писателей и деятелей культуры, установленных на постаментах из красного полированного гранита. Так что, если есть желание немного ознакомиться с местной историей, можно просто прогуливаться по парку и изучать постаменты на Аллее классиков.

К слову, о знакомстве с местной историей и культурой. Совсем недалеко от парка Стефана Великого на улице 31 августа 1989, 121A находятся Национальный музей истории Молдовы. Основан он относительно недавно – лишь в 1987 году в здании бывшего Регионального лицея. Здесь собраны приблизительно 300 тысяч предметов, знакомящих ближе с молдавской культурой и историей: археологические находки, документы, фотографии, нумизматика, предметы повседневного обихода, декоративное и художественное искусство. Вокруг здания также довольно опрятная территория с несколькими экспонатами, а перед ним установлен памятник Латинской волчице с Ромулом и Ремом, почти как в Риме.

По этой же улице, но чуть дальше, находится Национальный музей изобразительных искусств Молдовы. Здание его довольно красивое, да и внутри прогуляться будет интересно. Коллекция музея охватывает период от средних веков до наших дней и насчитывает около 33 тысяч предметов. Здесь на постоянной основе действуют экспозиции русского, европейского и восточного изобразительного искусства, а также широко освещено молдавское - скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись.

Также через дорогу от музея расположено здание Национальной библиотеки с памятником молдавскому поэту Василе Александри – типичная монументальная советская архитектура. Рядом с ним - главный Концертный зал города, еще одно здание советского типа, но менее изысканное, типичный для советских времен дворец культуры.

Еще один интересный музей Кишинева - Национальный музей этнографии и естественной истории по улице Михаила Когалничану, 82. Кроме своей довольно богатой коллекции, он приятно радует архитектурой и интерьерами.

Также в Кишиневе можно посмотреть несколько церквей и соборов. Помимо уже описанного выше кафедрального собора, также довольно интересными с архитектурной точки зрения являются Собор ортодоксальной православной церкви (проспект Штефана чел Маре, 164) и Церковь Св. Николая (проспект Стефан чел Маре, 190). Как видим, находятся они по одному проспекту, по которому приятно прогуляться.

Попутно можно обратить внимание еще на несколько интересных зданий. Например, здание парламента Молдовы – это крупное здание советского типа, которое легко можно узнать по высаженным перед ним кустикам в виде надписи Moldova. Напротив него находится здание Президентуры квадратной формы с белыми полосами на углах и стеклом посредине – это одно из последних правительственных зданий, построенных во времена СССР.

Еще одно интересное здание – дом первого примара Кишинева Владимира Херца (Vila urbană a lui Vladimir Herţa), находящийся под управлением Национального музея пластического искусства. Здание это действительно очень красивое.

Если время позволяет, можно отдохнуть у озера в облагороженном парке Валя-Морилор. От проспекта Штефана чел Маре до него не так уж далеко идти, а уютный отдых от городской суеты вам обеспечен. Там же, к слову, обустроен пляж.

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Если же двинуться в противоположную сторону от Площади великого национального собрания по все тому же проспекту Штефана чел Маре, можно увидеть еще несколько интересных зданий. Пожалуй, самым красивым из них является желтое здание местной Примэрии, построенное в начале XIX века.

Напротив него – серое здание Центрального почтового отделения круглой формы, построенное приблизительно в тоже время. Еще чуть дальше по улице – Органный зал голубого цвета с куполом, который до реконструкции был зданием городского банка. За ним – здание Национального театра имени Михая Эминеску.

К слову, между двумя последними зданиями есть небольшой скверик, где обустроена ярмарка со всевозможными сувенирами.

И еще немного о развлекательной жизни в Кишиневе. В будние дни ночной жизни здесь практически нет. А потому, если вам и повезет найти какое-то работающее ночное заведение, то посетителей в нем, скорее всего, будет не много. Большая часть молодого населения стремиться покинуть Молдову, а те, кто остается, в будние дни, как правило, заняты работой, а не развлечениями. Да и туристов здесь не так много, чтобы обеспечивать загруженность заведений посреди недели. Самая активная жизнь в Кишиневе - на выходные или в праздники.

Путешествуем по стране

Молдова известна своей красивой природой – это и леса, и поля, и виноградники. Местность здесь преимущественно равнинная и повсюду очень много зелени, а потому можно просто ехать по трассе и наслаждаться пейзажами. При этом в разный период года они совершенно разные. Например, в конце весны – начале лета местные поля покрываются красным маковым ковром, и это очень красиво. Хотя местные жители все же рекомендуют отправляться в путешествие по Молдове в осенний период, когда листва начинает желтеть. Говорят, зрелище это невероятное.

В Молдове довольно популярен отдых за городом. Это могут быть либо обычные поездки за город в лес на пикник, выезд во всевозможные рестораны, виллы или базы отдыха за городом или же остановки в небольших селах у местных жителей.

Конечно, обо всем этом лучше позаботиться заранее, однако экстремальные туристы могут попытать спонтанное счастье. Тем более, что молдаване народ невероятно гостеприимный. Они с удовольствием пригласят вас в дом, накормят и напоят. К тому же, так как Молдова страна не очень богатая и не самая популярная, местные стараются показать то, что имеют, во всей красе.

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Если вы открыты ко всему новому, любите вино и хотите организовать бюджетную краткосрочную поездку, Молдова - очень даже неплохой вариант. Тем более, что молдаване народ гостеприимный и по отношению к украинцам настроены дружелюбно. И не забывайте, осень – не повод отчаиваться. Смело путешествуйте и знакомьтесь с чем-то новым!

Марина Григоренко