Польша после долгой разлуки: в какие города можно отправиться на уик-энд прямо сейчас

С 9 сентября Польша наконец открыла границы для украинских путешественников. Страна, которая до карантина являлась одним из самых популярных европейских направлений среди украинцев, не пускала туристов из Украины практически с самого начала пандемии коронавируса, то есть почти полтора года. Для тех, кто за это время соскучился по Польше, УНИАН.Туризм решил напомнить, в какие польские города можно поехать осенью из Украины прямо сейчас.

Правда, прежде чем начать собирать чемоданы, стоит учесть, что на данный момент без карантина путешествовать в Польшу могут только вакцинированные одобренными ЕС препаратами (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson) или же переболевшие коронвирусом украинцы. Подробнее об условиях въезда в Польшу читайте по ссылке.

Гданьск

Пожалуй, одним из самых красивых польских городов смело можно назвать Гданьск. Этот город в заливе Балтийского моря привлекает туристов старинной архитектурой, а также богатой рыбной кухней и многовековыми пивными традициями.

В первую очередь туристы в Гданьске отправляются гулять по Старому городу, с типичными для польских городов яркими домиками с красными крышами. Строились они преимущественно в 13-18 веках, жили в них самые богатые и влиятельные горожане, и у каждого из них обязательно есть своя история.

Также можно отправиться на прогулку по уютному парку Олива или же к морю в соседние Сопот или Гдыню, которые вместе с Гданьском формируют агломерацию Труймясто. Правда, для купания уже поздновато.

На данный момент бюджетно долететь до Гданьска можно из Киева, Львова, Одессы и Харькова авиарейсами Wizz Air и из Киева и Одессы авиарейсами Ryanair. Подробнее о том, что обязательно стоит посмотреть в Гданьске, какие особенности транспорта в этом городе и что стоит учесть при выборе жилья, читайте в нашем большом материале.

Познань

Еще один наш осенний фаворит в Польше – Познань. Конечно, как и большинство польских туристических городов, он славится богатой историей и старинной архитектурой. Все эти пряничные домики, древние соборы и красный кирпич.

Но, в первую очередь, Познань – это об атмосфере. Она здесь по-особенному домашняя и одновременно интимная. Можно часами бродить по городским улочкам, совершенно неожиданно набредая на что-то интересное, чего нет в путеводителях.

Особое внимание советуем обратить на Площадь Старый рынок и Остров Тумский с находящейся там базиликой Святых Петра и Павла. Ну а если захотите проникнуться чем-то монументальным – обязательно загляните в Парк Цитадели. Для прогулок в Познани подойдет Мальтанское озеро.

Долететь бюджетно в Познань можно из Киева и Львова авиарейсами Wizz Air или же из Киева, Львова, Одессы и Харькова авиарейсами Ryanair. Полезные советы о том, где остановиться в Познани, куда сходить на ужин и какие достопримечательности обязательно стоит посетить, читайте в нашем большом материале.

Краков

За королевской роскошью в Польше стоит ехать, конечно же, в Краков. Все же это один из старейших и, возможно, красивейших городов Европы. Количество архитектурных памятников здесь невозможно пересчитать на пальцах обеих рук. Самые примечательные из них – замок Вавеля, Казимеж и Рыночная площадь – находятся в пешей доступности друг от друга, поэтому Краков – одно из тех мест, где сутки напролет хочется ходить пешком. Прогулка по узеньким, вымощенным аккуратной брусчаткой улочкам Старого города доставит истинное удовольствие.

Ну а одно из самых необычных мест в Кракове – Курган Костюшко. Это искусственный холм, который является памятником польскому национальному герою Тадеушу Костюшко. В сочетании с удачным расположением – это едва ли не наилучшая смотровая площадка, с которой открывается потрясающая панорама города.

В Краков можно попасть авиарейсами Wizz Air из Киева и Харькова, а также из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Херсона авиарейсами Ryanair. Больше полезной информации о том, чем заняться на уик-энд в Кракове, читайте в нашем большом материале.

Люблин

Этот небольшой городок можно смело назвать настоящей "темной лошадкой" в Польше. Он так же красив, как и его более известные "сородичи", но здесь практически нет толп туристов. Для тех, кто любит более уединенный отдых – это то, что нужно. Размеренность и неспешность здесь могут нарушить разве что безудержные уличные музыканты.

Конечно, к осени Люблин чуточку оживает – когда начинается учебный сезон, ведь здесь ну очень много вузов и студентов. И вот этот студенческий дух придает городу особый колорит, ведь где много молодежи, там всегда найдется что-то интересненькое.

По традиции, в Люблине обязательно стоит прогуляться по Старому городу, заглянуть в Люблинский замок и отведать знаменитый люблинский цебуляж – пшеничную лепешку из дрожжевого теста с маком и луком.

На данный момент, увы, нет прямых рейсов из Украины до Люблина, однако туда можно добраться автобусом – расстояние от Львова до Люблина составляет чуть более 200 километров. Подробнее о том, что стоит посмотреть в Люблине, смотрите в нашем большом материале.

Закопане

Альтернативный вариант отдыха в Польше – отправиться наслаждаться величественными горами Татрами. Да, все верно, Польша – это не только о городском экскурсионном туризме, но и об активном отдыхе.

Именно посреди Татр расположен небольшой горный курортный городок Закопане, где вас буквально с первых шагов окружают первозданные просторы Татранского национального парка. В этой местности действуют строгие правила по охране окружающей среды, поэтому природа здесь имеет настолько нетронутый вид, насколько это вообще возможно. Например, нередко в горах можно встретить дикого оленя, который совершенно не боится людей и выходит на открытую местность прямо в гущу туристов.

Но главное, ради чего в Закопане съезжаются туристы – это, конечно же, невероятной красоты горное озеро Морское око. Легенды гласят, что это озеро бездонное и под землей соединено с морем. Якобы именно поэтому оно и получило свое название. Это именно то место, которое так и манит с множества ярких открыток и миллиона фотографий путешественников в Instagram.

Добираться до Закопане проще всего от Кракова, куда можно легко долететь лоукостерами Wizz Air и Ryanair сразу из нескольких украинских городов. Ну а оттуда можно добираться автобусом. Подробнее о дороге до Закопане и другие полезные совету по польским Татрам читайте в нашем большом материале.

Варшава

Ну и куда же без столицы! Варшава – это прогнозируемо самый современный город Польши, где старинная архитектура, стоит отметить, весьма гармонично, сочетается с небоскребами и прочими сооружениями из стекла и бетона. А местами также проскакивает монументальная советская архитектура.

А еще Варшава – это место, где жизнь бурлит на полную. Причем что-то себе по душе здесь сможет найти любой турист – жаждущая тусовок молодежь, семьи с детьми, ценители искусства, влюбленные парочки или же одинокие путешественники.

Вполне прогнозируемо, именно в Варшаву доступно больше всего рейсов из Украины. Помимо уже упомянутых выше Wizz Air и Ryanair, сюда также вполне недорого летает МАУ. Полезные советы о том, что в первую очередь стоит посмотреть в Варшаве и как сориентироваться в этом огромном городе, читайте в нашем большом материале.

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Разумеется, это далеко не все интересные места в Польше, которые обязательно стоит посетить. Также можно отправиться во Вроцлав охотиться за садовыми гномами, заглянуть в Лодзь, который в течение нескольких лет исполнял функции польской столицы, или же посетить самый музыкальный город Польши Быдгощ. А, быть может, вы найдете что-то интересное самостоятельно. Главное, не затягивайте, ведь кто знает, долго ли границы будут оставаться открытыми.

Марина Григоренко

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