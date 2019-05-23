Весенний Будапешт: венгерская сказка на берегу Дуная

По дороге в Будапешт мы заехали в Эгер. О путешествии в этот старинный венгерский городок вы можете почитать в нашем большом материале. Переночевав в тамошней гостинице, утром мы продолжили путь – на этот раз недолгий. Спустя 140 км и полтора часа мы оказались в столице Венгрии, которая встречала нас величественной архитектурой, умопомрачительным запахом местной выпечки кюртошкалач, сотнями причудливых скульптур и невероятно красивыми мостами через Дунай.

Архитектура Будапешта

В первую очередь мы отправились к самому знаменитому сооружению Будапешта – венгерскому парламенту. Это одна из самых посещаемых достопримечательностей столицы Венгрии, именно ее чаще всего изображают на открытках и магнитах. Можно сказать, если вы не были у венгерского парламента, вы не были в Будапеште.

Это живописное здание неспроста называют архитектурным чудом Будапешта. В нем сплелись элементы неоготики и парижского боз-ара, а строили резиденцию по образцу Вестминстерского дворца в Лондоне. Это здание – самое большое в Венгрии, в нем 691 помещение, 29 лестниц и 10 двориков. У парламента два входа: парадный, который, на самом деле, туристы видят реже, находится на площади Лайоша, а самая фотографируемая часть – со стороны Дуная.

Если вы захотите посмотреть парламент изнутри, придется заплатить за вход. Билет стоит довольно дорого – для взрослых (не граждан ЕС) 5 200 форинтов (около 470 грн), для детей и студентов (от 6 до 24 лет) – 2 600 форинтов (около 230 грн).

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Если вы будете в этом районе, не упустите возможности посмотреть еще одну, на этот раз печально знаменитую, памятку Будапешта. Недалеко от парламента находится один из самых впечатляющих памятников жертвам Холокоста в мире. Это знаменитые туфли на набережной Дуная. Мемориал был установлен в 2005 году прямо у воды.

Это 60 пар отлитой из чугуна обуви – мужской, женской и детской. Все пары — аутентичные копии моделей 1944-1945 годов. Тогда в Будапеште были произведены массовые расстрелы евреев. Чтобы не заниматься захоронением, нацисты убивали людей просто на берегу реки. Их привозили к дунайской набережной на грузовиках, приказывали снять обувь и расстреливали. Так в Будапеште погибли тысячи евреев. В память о них на набережной Дуная и решили установить символичный памятник в виде 60 пар ботинок.

Каждый турист, приехавший в новый город, ищет обзорную площадку, чтобы посмотреть на все красоты с высоты. Мы решили совместить поиск панорамы и знакомство с еще одной местной достопримечательностью – Рыбацким бастионом. Он находится на Крепостном холме, откуда открывается невероятный вид на Будапешт.

Но, не смотря на свое название, Рыбацкий бастион – не крепость, это место вообще никогда не имело оборонительного значения. Скорее это площадь, окруженная зданиями, статуями, церквями, лестницами. Весь антураж был построен в 1899-1905 годах специально для архитектурного украшения церкви Святого Матьяша.

Церковь Святого Матьяша / Фото Вероника КордонА вот собор имеет более древнюю историю. Он был построен в пышном готическом стиле в XIV веке и реконструирован в конце XIX столетия. Каждый час в церкви бьет колокол, звук которого разносится на весь бастион. Кажется, он способен перенести во времени – ведь так же, как сейчас, звон бил и 500 лет назад.

Мосты Будапешта

Отдельного рассказа заслуживают мосты Будапешта. Они соединяют две части города – Буду и Пешт, которые когда-то были отдельными населенными пунктами. Всего в столице Венгрии 8 мостов через реку Дунай, один другого краше. С мостов все достопримечательности Будапешта выглядят иначе, поэтому очень рекомендую прогуляться хотя бы одному из них.

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Самым красивым, узнаваемым и посещаемым мостом Будапешта считается Цепной мост Сечени, построенный за 10 лет (с 1839 по 1849 год). Тогда он считался чудом света и одним из самых больших мостов на планете: его длина составляла 375 м. Увы, он был разрушен во время Второй мировой, но отстроен в 1949 году. Сегодня мост Сечени является символом Будапешта, а его изображение — одним из самых распространенных на сувенирной продукции.

Не менее красивым является Мост Свободы. Его конструкция выглядит ажурной и невесомой, хотя это обман: мост весит целых 5 тонн. На вершине каждого столба на мосту находится «турул» — мифическая венгерская птица, стоящая на золотом шаре. Архитекторы считают этот мост одним из самых красивых в мире.

Ночной Будапешт

Не даром говорят, что дневной и ночной Будапешт – это два совершенно разных города. Вечерняя иллюминация и подсветка зданий настолько гармонично оформлены, что многие туристы специально приходят на смотровые площадки с наступлением темноты.

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Мы же решили посмотреть местные красоты, прокатившись по Дунаю на корабле. Насколько сказочно выглядит Будапешт ночью, даже не передать словами. Все ключевые здания города подсвечиваются мягким теплым светом, потревоженный Дунай плещется о борт корабля, мосты сверкают. Этим моментом нужно просто насладиться.

На туристических кораблях существует традиция: проплывая под мостом, шуметь, хлопать и загадывать при этом желание. Говорят, чем громче галдеж, чем быстрее сбудется загаданное.

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Мы плавали на кораблике целый час, и проплыли под пятью мостами туда и обратно. Видимо, загадали желаний на год вперед. Стоит сказать, что встречая другие кораблики под мостом, мы слышали, как там тоже поднимался шум, стоило судну оказаться под сводами моста. Как по мне, очень милая традиция.

Отдельного внимания, как всегда, заслуживает жемчужина Будапешта. Ярко подсвеченный парламент, отражающийся в водах Дуная – поистине завораживающее зрелище.

Поэтому обязательно дождитесь темноты и познакомьтесь с ночным Будапештом. Некоторым он больше нравится именно при свете луны.

Центральный рынок Будапешта

Второй день нашего пребывания в столице Венгрии мы посвятили знакомству с местным колоритом и венгерской кухней.

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Сначала мы заглянули на Центральный рынок Будапешта. Это старейший и самый большой рынок столицы Венгрии: ему 120 лет. Мне кажется, рынок, как никакое другое место, может передать местную культуру, традиции, наполнить ароматами, звуками, языком и ритмом страны. В этом плане Центральный рынок Будапешта – идеальное место. Здесь всегда кипит жизнь. Выбор товаров бесконечный – вы можете найти на прилавках все: от местной колбасы до сувениров и подарков близким. Вино, паприка всех видов, овощи, фрукты, специи… Удивительно, но по ценам – это один из самых доступных рынков в Будапеште.

На втором этаже находятся всевозможные кафе и рестораны, где вам могут сразу приготовить то, что вы купили внизу. В 2016 году CNN Travel назвал этот рынок лучшим в Европе.

Отдельного внимания заслуживает здание рынка. Снаружи оно выглядит помпезно, а внутри просто огромное. Разноцветная венгерская черепица на крыше – уникальный и узнаваемый элемент комплекса.

Что стоит попробовать из венгерской кухни?

Вкусно и недорого можно поесть в сети ресторанов Будапешта Trofea Grill. Здесь подают блюда национальной венгерской кухни, а также разнообразные изыски – тигровые креветки, кальмары, акулу, оленину, вепрятину.

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Можно выбрать замаринованную рыбу, птицу или мясо, и их сразу же поджарят вам на гриле. «Фишкой» ресторана является фиксированная стоимость ужина, так называемый формат «все включено в одну цену». То есть, вы платите за вход (21 евро в будний день и 25 евро в выходные) и заказываете любые блюда европейской, восточной, а также местной кухни. Разнообразные десерты и безалкогольные напитки тоже входят в фиксированную стоимость ужина. Если вам захочется чего покрепче, есть отдельная винная карта – платная. Время посещения ресторанов Trofea Grill ограничено двумя часами.

Садясь за столик в новом месте, в другой стране, каждый турист задает себе вопрос – что же попробовать из местной кухни, чтобы ощутить ее колорит? Национальная венгерская кухня очень богата на мясные яства и блюда с добавлением паприки. Также венгры любят щедро приправить пищу специями. Поэтому учитывайте – еда может быть острой, лучше уточнить об этом до того, как вы сделали заказ.

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В Венгрии обязательно стоит попробовать гуляш (или гуяш). Это густой пастуший суп (само слово «гуйяш» в переводе значит «пастух», поскольку когда-то гуляш был основной едой пастухов). Рецептов этого блюда не сосчитать, в каждом регионе страны имеются свои особенности и секреты его приготовления. Гуляш готовят не меньше 2,5 часов. Тогда мясо обретает очень нежную текстуру, а вкус супа становится ярким и насыщенным.

В Венгрии настолько любят это блюдо, что ежегодно проводят Фестиваль гуляша. Также этому блюду посвящают целые гуляш-туры для любителей food-туризма из разных стран.

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Первое, что я попробовала в Венгрии, был как раз гуляш. Могу сказать, что это жирный, наваристый суп, который венгры предпочитают есть с вином. Довольно экстравагантное сочетание, но могу сказать, что это очень вкусно.

Также местные советуют попробовать рыбный суп халасле, суп, сваренный в котелке на костре – бограч, мясо или рыбу, тушенные в сметане – паприкаш. Самой популярной едой на гарнир в Венгрии считается лечо – смесь из тушенного сладкого перца, томатов и лука, а также различные блюда из картофеля, которые называют общим словом – «крумпли».

Если вы любитель десертов, непременно попробуйте венгерский торт Добош, шомлойские галушки (которые, кстати, подаются как сладкими, так и нет). Ну и коронным блюдом для сладкоежек будет кюртошкалач, который продается везде – на улицах, в кафе, на остановках. Это выпечка цилиндрической формы, которую обычно готовят над открытым огнем. Существует множество вариаций этого десерта: его посыпают сахаром, шоколадом, ванилью, корицей, а также подают с мороженым. Советую попробовать всем, это очень вкусно.

Что привезти из Будапешта?

Многим уже надоели магнитики из путешествий, и туристы все чаще поступают практично – привозят из других городов и стран то, что можно съесть или выпить. Так и колорит сохраняется, и есть возможность растянуть удовольствие от поездки подольше.

Что же привезти из Будапешта? Пообщавшись с гидами, которые в свою очередь пообщались с местными жителями, могу составить небольшой список вкусных сувениров из Венгрии.

Ликер «Уникум». Это травяной ликер, который настаивается на 40 травах. Он считается типичным для Будапешта сувениром, без которого, по словам венгров, «возвращаться домой просто неприлично». Рецепт этого старинного ликера веками хранится в секрете. Напиток имеет больнично-травяной вкус (что-то похожее на сироп от кашля), аромат частично напоминает немецкий травяной ликер «Эгермейстер». По словам продавцов напитка, «Уникум» благотворительно влияет на дыхательную, пищевую и кровеносную системы, кроме того, ликер является мощным биостимулятором.

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«Полёнка». Это венгерская фруктовая водка (по другой версии – самогон), которая изготавливается на основе ягод и фруктов. Некоторые сравнивают вкус «полёнки» с украинской горилкой. Можно догадаться, какой напиток получил название от аутентичного венгерского. В магазинах Будапешта можно найти «полёнку» из абрикоса, черешни и даже рябины. Местные уверяют, что наиболее вкусная именно абрикосовая самогонка. Крепость напитка – 45 градусов, но несмотря на это «полёнка» имеет мягкий и насыщенный фруктовый вкус.

Венгерская колбаса с паприкой. Именно ее туристы покупают чаще всего в Будапеште. На местном рынке такая колбаса стоит около 10 евро за 1 кг. Тогда как в магазине такую сумму придется отдать за палочку колбасы. Традиционно ее упаковка должна быть раскрашена в национальные венгерские цвета. Салями рекомендуют покупать как с острым перцем, так и мягкую, с добавлением сладкой паприки. Вообще, паприка – один из главных атрибутов венгерской кухни, ее добавляют практически во все блюда. В большом количестве ее можно найти на рынках, также она встречается на открытках и магнитах для туристов.

Чтобы не мелочиться, можно взять целый пакет паприки, как сувенир. Заботливые продавцы уже расфасовали ее порционно, так что остается только выбрать «букет», который больше нравится. На рынке пакет паприки стоит 3-4 евро. В продаже есть пакеты красного цвета – это острая паприка. В белых пакетах – сладкая.

Изделия из марципана. Практически на каждом углу можно увидеть упаковки с марципанами. Это сладкая смесь измельченного в муку миндаля и сахара (или сахарного сиропа). Из нее делают разнообразные десерты и печенье. И если кюртошкалач вам просто физически будет неудобно перевозить из Венгрии домой, то марципаны отлично переживут дорогу в пакете или коробке.

Кроме того, в Будапеште можно купить очень вкусные соусы, горчицу муштар, сыр, паштет, фуа гра. Выбирайте на свой вкус.

О еде позаботились, теперь о ночлеге. Если вы отправляетесь в Будапешт на несколько дней, нужно заранее забронировать отель, ведь направление довольно популярно. По отзывам на сайте Booking.com мы выбрали West Budapest Hostel, который находится в пешей доступности к центру города и основным достопримечательностям. Мы зарезервировали номер заранее (кстати, в этом отеле сделать это можно бесплатно), и уже по приезду оплатили проживание. Четырехместный номер в West Budapest Hostel нам обошелся в 1100 грн за ночь (12 000 форинтов).

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Для меня Будапешт – это не просто город с открытки. Хотя все его главные достопримечательности вы наверняка видели ранее – на обоях рабочего стола, магнитах, заставках в телефоне, кадрах из туристических программ, он сможет вас удивить. Я это сразу отметила и позволила себе удивляться всему, что увижу. Для меня он стал городом, в который хочется возвращаться. Будапешт невероятно насыщенный город, и сколько бы раз ты сюда не приезжал, все равно найдется много неизведанного и скрытого. Вы только вдумайтесь – в столице Венгрии больше 1000 мелких скульптур, на которые можно наткнуться случайно во время прогулки. А еще Будапешт – это душа страны с невероятной кухней. Хотя бы одно блюдо, да придется вам по вкусу. Это город романтики, которую он создает ночью каким-то волшебным образом, преображаясь до неузнаваемости.

Будапешт, я говорю тебе «До встречи», и знаю, что ты обязательно удивишь меня снова. Чего и вам желаю.

Вероника Кордон