Отдых на минах: как в Одессе люди "пляжатся" и ходят на экскурсии во время войны

У многих украинцев лето ассоциируется с отдыхом у моря. Один из ключевых маршрутов – Одесса. УНИАН узнавал, как сейчас проходит курортный сезон в городе, который находится под постоянным прицелом корабельной группировки РФ.

Одесса, сотканная из моря, солнца, изысканной архитектуры, вкусной еды и еще ряда ярких мелочей, всегда была магнитом для туристов. С наступлением лета, погрустневший под ракетными ударами, город стремится хоть немного "расправить плечи". Народ потянулся к летним кафе, в парки и скверы, и, разумеется, на побережье. Но война внесла свои коррективы: посещение пляжей запрещено.

Премии Дарвина на всех не хватит

Как отмечает представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, сейчас побережье – не место отдыха, а потенциальный рубеж обороны. Ведь в Черном море постоянно курсирует корабельная группировка РФ, которая угрожает обстрелами не только Южной Пальмире, а и всей Украине. Актуальна угроза и высадки на побережье российского десанта… В Черном море плавают сотни вражеских мин: лишь за неделю к одесскому берегу, в том числе к популярному пляжу, прибило пять таких боеприпасов.

Тем не менее, многие все же рискуют: пытаются загорать возле воды и купаться. Как правило, такой отдых завершается "душевной" беседой с правоохранителями и (или) посещением райотдела.

Как рассказала УНИАН пресс-секретарь регионального Управления патрульной полиции Алла Марченко, Одесская областная военная администрация настоятельно рекомендует населению на побережье не находиться. Соблюдение этих правил, продиктованных войной, контролируют полицейские, тероборона и ВСУ: с отдыхающими проводят разъяснительную работу, проверяют документы, содержимое мобильных телефонов и, понятно, требуют освободить песчаную зону.

"К сожалению, не все реагируют адекватно. Если одни извиняются и сразу уходят, то другие пытаются бунтовать – вступают в словесную перепалку и даже оказывают сопротивление. Подобное поведение, разумеется, абсолютно бессмысленно: нарушителей задерживают…", – рассказала пресс-секретарь.

Одним из самых феерических задержаний стало извлечение из воды мужчины, нырнувшего в море практически при патрульных. Облаченный в плавки "курортник" не желал выходить из воды и отчаянно сопротивлялся. Но его при помощи других отдыхающих все-таки втянули на пирс, надели наручники и увели… Едва не повторила его судьбу одесситка, решившая "на минах" позаниматься йогой. На предложение спокойно уйти, она ответила весьма агрессивно, буквально голося на весь пляж: "Живу в свое удовольствие, а, если взорвусь – никого не касается!".

Подобные рейды приносят правоохранителям и другой результат.

"Во время патрулирования побережья мы задержали нескольких закладчиков [наркотиков] и парочку извращенцев. А на одном из пляжей – двух парней: при проверке их телефонов обнаружили слишком много соответствующих фото и активную переписку с абонентами РФ", – акцентирует Марченко.

Некоторые взрослые, нарушая запрет, подвергают опасности и своих детей. Так, семьи некоторых индивидуумов пытаются делать фотоснимки на фоне табличек с надписью "Мины". Спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук призвал горожан и гостей черноморской жемчужины воздержаться от подобного креатива: "Премии Дарвина на всех не хватит. Не стоит забывать, что прижизненно ее никому не дают".

Запрет нарушают и в районах Одесской области. Местные жители упорно продолжают ходить к побережью, например, в известных курортных поселках Расейка и Катранка. По словам председателя Лиманской громады Василия Резниченко, на этой территории даже пришлось разобрать ведущие к морю мостики.

"Запрет прогулок по песчаным пляжам действует уже давно, однако некоторых это не останавливает. Поэтому действовать пришлось кардинально: все мостки, ведущие к пляжу, теперь разобрали, доступ к побережью максимально ограничен", – заявил Резниченко и призвал население не рисковать.

Дебоширы получили повестки

На побережье Одессы открылись отдельные сезонные клубы. Говорят, мол, клиенты там купаются только в бассейне, и к морю их не пускают. Горожане относятся к этому неоднозначно. С одной стороны – нужно содействовать бизнесу, с другой – шумное веселье на фоне войны выглядит как-то безнравственно. А буквально на днях в курортной Аркадии мужчины устроили пьяную драку, которая вызвала изрядный общественный резонанс.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко пообещал подобное пресекать на корню: "В то время, как наши защитники гибнут и получают ранения, не пуская орду в Одесскую область, некоторые особы устраивают драки возле ночных клубов, нарушая правила комендантского часа и работы, которые установлены для этих заведений...", – заявил он, и потребовал немедленной реакции соответствующих служб.

По словам Братчука, участников драки полиция вычислила. С ними проведена профилактическая беседа, после которой мужчинам вручили повестки в соответствующий территориальный центр комплектования…

Но, несмотря ни на что, одесситы изыскивают возможность разнообразить досуг. Одни загорают на прибрежных склонах, другие – на крышах жилых домов, а некоторые приспосабливаются даже к купаниям. Так, некий молодой человек пришел на один из городских пляжей, где песчаная зона покрыта деревянным настилом. Парень прихватил с собой тазик и ведро, которое на веревке опускал в море... Таким образом, он, не нарушая предписания ОВА, обеспечил себе морские купания, не заходя в воду.

Экскурсии для беженцев и "наследие" оккупантов

Конечно, Одесса привлекает не только морем. Туристы с удовольствием посещают знаковые места, и в мирное время от желающих купить ту или иную экскурсию, что называется, не было отбоя. Сейчас все по-другому. Пустуют отели, многие турагентства закрыты, кто-то из гидов вступил в ряды ВСУ, кто-то стал волонтером – помогает украинским бойцам…

Некоторые туроператоры переключились на эвакуацию беженцев в Польшу, Германию, Болгарию, Молдову, Румынию. Люди выживают, как могут. Например, бывший руководитель Музея контрабанды (музей давно закрылся из-за финансовых трудностей) Александр Отдельнов решил провести экскурсию по городу. Ее продолжительность – "пока не устанете", стоимость – "кто сколько может, или даром". Половину выручки в присутствии экскурсантов Отдельнов обещает перевести на нужды ВСУ.

"Легендарная Фаина Раневская говорила, что грустной попой весело не пукнешь, это так, но поднять себе настроение, наслаждаясь величественной красотой Одессы и восхищаясь головокружительными историями ее жителей, не только можно, но и нужно. Приходите, я сделаю вам нескучно!", – шутит мужчина.

Не изменяет чувство юмора и народному артисту Украины Борису Барскому. Решив подтрунить над пляжниками, он разместил в соцсетях своеобразный прейскурант: "Зонт пляжный – 100 грн, шезлонг – 200 грн, миноискатель – 500 грн, сапер запаса – 100 у. е., бомж-пешеход – 1 литр".

Похоже, даже в сложившейся ситуации одесситы остаются верными себе…

Как отметил президент Одесской ассоциации туроператоров и агентств Александр Грабовский, сейчас говорить о туризме как о бизнесе – преждевременно: "Доехать мы никуда не можем, приехать к нам могут разве что беженцы".

В то же время, по его словам, работа потихоньку налаживается. Например, сам Грабовский создал новый тур, который называется "Дачи одесских небожителей". Часть этих зданий-памятников находится на территории ботанического сада Одесского национального университета.

"Место интересное не только как объект садово-паркового искусства, но и историческими и архитектурными памятниками – парки и дачи Папудовых-Мартыновых, Родоканаки, "Царство цветов" семейства Брун, оранжерея дачи Маразли, особняки Шехтера и Ашкенази… Люди получают удовольствие от прогулки, открывают интересные страницы одесской истории", – рассказал глава ассоциации.

Для переселенцев экскурсии абсолютно бесплатны. Этой возможностью уже воспользовались десятки жителей Мариуполя и Херсона, которым удалось вырваться в Одессу. Сбежавшие с оккупированных территорий, взрослые и дети живо реагируют на интересные факты, связанные с местной архитектурой. Специально для них Грабовский организует увлекательную прогулку по знаменитому рынку "Привоз". Их искренняя благодарность Одессе – улыбки на измученных лицах…

Что касается возрождения туристической отрасли, то, по словам Грабовского, она непременно оживет: "С приближением нашей победы Украина станет привлекательным местом. Считаю, что туризм должен стать проводником нашей страны. Мы будем показывать украинцам и иностранцам не только то, как мы ее восстанавливаем, а и то, что российские варвары оставили по себе. Лично я планирую делать такие туры – варварство оккупантов необходимо запечатлеть в глазах человечества".

Лариса Козовая