Также новинка может похвастаться огромным, почти 7 дюймовым экраном.

Huawei представила свой новый смартфон среднего класса Enjoy 60X, который привлекает внимание двумя фишками: экраном почти 7 дюймов и батареей на 7000 мАч.

По словам производителя, полной батареи от одного заряда хватит на неделю при обычном (4 часа в день) использовании. Кроме того, смартфон можно использовать в качестве пауэрбанка для других гаджетов.

Еще одно преимущество Enjoy 60X перед конкурентами среднего класса – огромный, почти 7 дюймовый (6,95") IPS-экран с разрешением 2376×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В какой-то степени Enjoy 60X станет воскрешением темы планшетофонов.

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Что касается фотовозможностей, то основная камера получила сенсор на 50 Мп. Также предусмотрен 2-Мп модуль для размытия заднего плана. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 680. ОЗУ – 8 ГБ с 128, 256 и 512 ГБ ПЗУ на выбор.

Из других особенностей также можно выделить стереодинамики, поддержку двух SIM-карт, двухдиапазонный Wi-Fi и оболочку HarmonyOS 3.0. Huawei Enjoy 60X пока доступен только в Китае по цене 1799 юаней (~9600 грн).

Как УНИАН сообщал ранее, на смартфоны компании Huawei вернулись приложения Google. Уже сейчас доступны YouTube, офисный набор, а также "Фото" и "Карты". Gmail пока нет, но, вероятно, это вопрос времени.

А не так давно Huawei выпустила необычные TWS-наушники в форме "капли". Отмечается, что такая форма наушников была выбрана в ходе "десятков тысяч тестов", а пользователю должно быть комфортно во время их ношения.

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