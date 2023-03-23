Наушники выглядят странно, но носить их должно быть удобно.

Вместе с новыми смартфонами P60 компания Huawei показала беспроводные наушники FreeBuds 5 необычной формы. Производитель описывает их дизайн как "каплю, которая стекает по уху".

Отмечается, что такая форма наушников была выбрана в ходе "десятков тысяч тестов", а пользователю должно быть комфортно во время их ношения. Новинка доступна не только в серебристом, но также в белом и оранжевом цветах.

Конструкция наушников разделена на три секции: звуковой блок, аккумуляторный модуль и плату управления. Выглядит это так:

Видео дня

Нажатиями на выступающую ножку можно регулировать громкость, перематывать треки и отвечать на звонки. Внутри установлены динамики с диафрагмой диаметром 11 мм в сочетании с технологией Turbo Sound Pressure. Также есть поддержка Hi-Res Audio и защита от воды и пыли IP54.

Huawei FreeBuds 5 поддерживают гибридное шумоподавление, а на одном заряде батареи хватит на 5 часов и 30 часов с подзарядкой в футляре. Поддерживается быстрая зарядка – 5 минут дают 2 часа прослушивания.

В Китае наушники стоят 899 юаней (~4800 грн). Позже их представят и для рынка Европы, но цена уже будет выше.

Ранее Oppo представила первые в мире "бамбуковые" наушники. Так, бамбуковое волокно используется при создании драйверов диаметром 12,4-мм. По уверению производителя, это позволило повысить качество звучания.

Если вы в поисках наушников для спорта или бега УНИАН делились подборкой лучших моделей, которые актуальны для покупки в 2023 году. В топе ожидаемо AirPods Pro 2, но нашлось место и моделям от Bose Anker и других производителей.

Вас также могут заинтересовать новости: