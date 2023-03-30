Уже сейчас из фирменного магазина можно скачать YouTube, Gmail и весь офисный набор.

Все новые смартфоны Huawei уже несколько лет выходят без сервисов Google, что являлось настоящей проблемой для активных пользователей YouTube, "Диска" или Gmail. Но, по всей видимости, это уже в прошлом.

С сегодняшнего дня нужные программы стали доступны прямо в AppGallery – фирменном магазине Huawei. Уже сейчас доступны YouTube, офисный набор, а также "Фото" и "Карты". Gmail пока нет, но, вероятно, это вопрос времени.

Как и прежде, для работы этих программ нужны Google-сервисы, но и эта проблема решается через тот же AppGallery – достаточно скачать утилиту GBox ("Джибокс") и один раз авторизоваться через официальную форму подтверждения аккаунта Googlе.

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Как отмечают пользователи, с AppGallery опыт использования сервисов получается практически бесшовным, будто и не было никаких ограничений со стороны Google. Это важный шаг вперед для компании Huawei, который определенно радует.

Напомним, что в 2019 году правительство США запретило американским компаниям сотрудничать с Huawei, в результате чего сервисы и приложения Google не могут быть установлены на новые смартфоны Huawei. Из-за этого также пришлось отказаться от 5G, производства фирменных процессоров Kirin и продать бренд Honor, чтобы снять с него ограничения.

Ранее в этом месяце Huawei представила Huawei P60 – это первые в мире смартфоны с двусторонней спутниковой связью. Они умеют как отправлять сообщения "в космос", так и принимать их.

Вместе с новыми смартфонами компания выпустила необычные Bluetooth-наушники в форме "капли". Отмечается, что такая форма наушников была выбрана в ходе "десятков тысяч тестов", а пользователю должно быть комфортно во время их ношения.

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