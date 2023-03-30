Все новые смартфоны Huawei уже несколько лет выходят без сервисов Google, что являлось настоящей проблемой для активных пользователей YouTube, "Диска" или Gmail. Но, по всей видимости, это уже в прошлом.
С сегодняшнего дня нужные программы стали доступны прямо в AppGallery – фирменном магазине Huawei. Уже сейчас доступны YouTube, офисный набор, а также "Фото" и "Карты". Gmail пока нет, но, вероятно, это вопрос времени.
Как и прежде, для работы этих программ нужны Google-сервисы, но и эта проблема решается через тот же AppGallery – достаточно скачать утилиту GBox ("Джибокс") и один раз авторизоваться через официальную форму подтверждения аккаунта Googlе.
Как отмечают пользователи, с AppGallery опыт использования сервисов получается практически бесшовным, будто и не было никаких ограничений со стороны Google. Это важный шаг вперед для компании Huawei, который определенно радует.
Напомним, что в 2019 году правительство США запретило американским компаниям сотрудничать с Huawei, в результате чего сервисы и приложения Google не могут быть установлены на новые смартфоны Huawei. Из-за этого также пришлось отказаться от 5G, производства фирменных процессоров Kirin и продать бренд Honor, чтобы снять с него ограничения.
Ранее в этом месяце Huawei представила Huawei P60 – это первые в мире смартфоны с двусторонней спутниковой связью. Они умеют как отправлять сообщения "в космос", так и принимать их.
Вместе с новыми смартфонами компания выпустила необычные Bluetooth-наушники в форме "капли". Отмечается, что такая форма наушников была выбрана в ходе "десятков тысяч тестов", а пользователю должно быть комфортно во время их ношения.