В список попали модели от Poco, Redmi, Realme и менее известной UMIDIGI.

В 2023 году на рынке смартфонов есть модели, которые во многом не уступают флагманам и способны порадовать своих владельцев передовой "начинкой". Редакторы популярного портала Gizchina назвали пятерку лучших Android-мартфонов, которые сейчас продаются ниже $300 или 11 000 в грн.

В список попали как новинки, вышедшие ранее в этом месяце, так и представленные еще в прошлом году смартфоны, которые не потеряли своей актуальности в 2023-м.

Poco X5 Pro занял лидерство в нише телефонов среднего класса. AMOLED-экран с 120 Гц, 108-Мп основная камера и производительный чип от Qualcomm – все это по цене до 299 долларов. Также есть стереодинамики, NFC, модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

Второе место отдали realme 10 Pro+, который получил AMOLED-панель на 6,7 дюйма с изогнутыми краями, чип MediaTek Dimensity 1080 и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Основная камера представлена сенсором Samsung HM6 с разрешением 108 Мп. Видео дня

Тройку лидеров замыкает Redmi Note 12 Pro, которому тоже досталась зарядка 67 Вт, но вместо 108-Мп камеры стоит датчик на 50 Мп. Остальные характеристики тоже на уровне: AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 1080, 8+256 ГБ памяти и батарея на 5000 мАч.

На четвертом месте расположился более упрощенный Redmi Note 12 на Snapdragon 4 Gen 1, с двойной камерой 48+2 Мп и зарядкой 33 Вт. Замыкает пятерку менее известный UMIDIGI A13 Pro Max, которая являются бюджетным выбором для тех, кому "железо" и батарея более важны, чем камера и дизайн.

Если бюджет поменьше, Gizchina составила аналогичный рейтинг, но для самых бюджетных смартфонов стоимостью до $150. В список попали модели от Poco, Redmi, Realme и OnePlus. Примечательно, что устройств самой Xiaomi в нем нет, зато есть сразу три модели дочерних марок.

Также УНИАН делился интересным рейтингом смартфонов, которые дольше других держат заряд. Живучесть смартфона от одного заряда зависит от многих критериев: емкость батареи, размер и тип дисплея, модель процессора и т.д.

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