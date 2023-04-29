Лидером остаётся Samsung, на втором месте Apple.

В первом квартале 2023 года пользователи не интересовались смартфонами на том же уровне, как в этот же период прошлого или позапрошлого года.

Аналитическое агентство IDCIDC выпустило отчет о состоянии рынка смартфонов. С января по апрель 2023 года производители смартфонов отгрузили во всем мире 268,6 млн единиц техники, что на 14,6% меньше поставок за первый квартал прошлого года.

Лидером на мировом рынке смартфонов остается компания Samsung – в первом триместре 2023 года ей принадлежит 22,5% мирового рынка. Apple на втором месте с 20,5%. Замыкает тройку лидеров Xiaomi, доля которой выросла до 11,4%. В топ-5 также вошли Oppo и Vivo с долями 10,2% и 7,6% соответственно.

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Аналитики отмечают, что минувший квартал стал седьмым подряд, когда фиксировалось сокращение рынка. Это связано с тем, что люди стали реже менять старые модели на новые, пишет издание. Однако спрос на флагманы по-прежнему высок – пользователям нравится владеть топовыми моделями.

Какой смартфон купить в 2023 году: рейтинги

В 2023 году можно купить телефон, способный на все, что пожелает пользователь, имея в кармане не больше $150. Специалисты портала Gizchina составили свой рейтинг лучших бюджетных Android-смартфонов, вышедших в последние пару лет.

Если бюджет побольше, Gizchina составила аналогичный рейтинг, но для смартфонов среднего класса стоимостью до $300. В список попали модели от Poco, Redmi, Realme и менее известной UMIDIGI – примечательно, что устройств самой Xiaomi в нем нет, зато есть сразу три модели дочерних марок.

В свою очередь УНИАН делился рейтингом лучших компактных смартфонов для покупки в 2023 году. Они не займут много места в кармане и подойдут для повседневных задач, а также развлечений.

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