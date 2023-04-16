В список попали модели от Poco, Redmi, Realme и OnePlus.

Грядущему Айфону приписывают цену в 100 тысяч гривен. В то же время в 2023 году можно купить телефон, способный на все, что пожелает пользователь, имея в кармане не больше $150 или 5,5 тысячи в гривнах. Специалисты Gizchina составили свой рейтинг лучших бюджетных Android-смартфонов, вышедших в последние пару лет.

В список попали модели от Poco, Redmi, Realme и OnePlus. Примечательно, что устройств самой Xiaomi в нем нет, зато есть сразу три модели дочерних марок.

Лучшим смартфоном для покупки до $150 назвали Poco M5, получивший чип MediaTek Helio G95, 6,58-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и основную камеру на 50 Мп. Отдельно выделяется задник с текстурой "под кожу".

За ним следует Redmi A2 – самая доступная модель в ассортименте бренда. Работает она на облегченном Android 12 Go Edition, а "внутри" стоит чип MediaTek Helio G36 и батарея 5000 мАч. Спереди находится IPS-экран на 6,52 дюйма с разрешением 1600×720 пикселей.

Замыкает топ-3 супербюджетников Redmi 12C – новый "народный" любимец с большим 6,71 дюймовым экраном, процессором MediaTek Helio G85 и основной камерой на 50 Мп. Также он может похвастаться наличием модуля NFC и "громким динамиком". Видео дня

На четвертом и пятом месте расположились устройства Realme и OnePlus. OnePlus Nord N20 SE получил экран 6,5 дюйма, быструю зарядку 33 Вт и стереодинамики. Что касается Realme Narzo 50A Prime, то в его основной камере 50-Мп присутствует монохромный датчик изображения, что редкость для этого сегмента.

Если вы в поисках топовой производительности, команда AnTuTu провела тесты и составила свежие рейтинги самых мощных Android-смартфонов, доступных на глобальном рынке. В отличие от рейтинга за прошлый месяц, все топ-10 позиций достались смартфонам, которые работают на процессорах Qualcomm Snapdragon.

Что касается "народного" рейтинга смартфонов, то больше всего в 2023 году пользователи довольны realme 10 Pro+, который занял свое место в среднем ценовом сегменте. За ним следует Xiaomi 12S Ultra и Find X6 Prо.

Также УНИАН делился топом смартфонов, которые дольше других держат заряд. Согласно рейтингу, iPhone 13 Pro Max сегодня является бесспорным чемпионом Apple по времени автономной работы.

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