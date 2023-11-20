Сама Google никак не комментирует эту проблему, но есть предположение, что компания намеренно замедляет работу YouTube, чтобы люди переходили на их браузер.

Некоторые пользователи YouTube заметили, что загрузка видео на видеоплатформе происходит намного дольше, чем раньше. Что самое примечательное, время загрузки увеличивается, если вы используете любой браузер, кроме Chrome или Edge.

На ситуацию обратил внимание тематический ресурс gHacks. С этой проблемой сталкиваются многие пользователи сторонних браузеров: например, Firefox или Opera. По всей видимости, Google намеренно замедляет работу YouTube, чтобы люди переходили на их браузер.

Пользователи чаще всего жалуются на темную страницу загрузки при запуске видео в YouTube – эта задержка может занять до 5 секунд. Судя по всему, это связано с тем, что Google добавила специальный код через Javascript, который действительно замедляет страницу на пару секунд. А так как Javascript каждый раз проверяет браузер перед запуском, он может различать Chrome и другие браузеры.

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Эксперты предложили несколько вариантов решения этой проблемы. Самое простое – загрузить и установить специальное расширение для Firefox или для браузеров на базе Chromium. Как результат, YouTube начнет принимать ваш браузер за Chrome.

Есть и другие обходные пути, более сложные в реализации, также в отдельных случаях помогает запуск YouTube в режиме инкогнито. Сама Google никак не комментировала эту проблему.

Ранее стало известно, что с июня 2024 года в Google Chrome исчезнет возможность блокировать рекламу. И единственной альтернативой останется переход на Mozilla Firefox, где расширения работают в штатном режиме.

YouTube "закручивает гайки" тем, кто пользуется блокировщиком рекламы

В начале этого месяца Ютуб начал инициативу по борьбе с блокировкой рекламы на своей платформе. Пользователям начали приходить предупреждения, предлагающее отключить блокировщики рекламы и смотреть видеоролики с ней. Или же перейти на платную версию YouTube Premium.

В то же время пользователи отмечают, что ограничение в основном затронуло тех, у кого установлен AdBlock. Например, uBlock Origin по-прежнему успешно блокирует рекламу на YouTube. В любом случае, в будущем смотреть любой контент без рекламы станет все сложнее.

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