Массовое возвращение рекламы в браузеры ожидается летом 2024 года. Это коснется не только Chrome, но и других браузеров на движке Chromium.

Многие расширения, предназначенные для блокировки рекламы, в 2024 году перестанут работать в браузере Chrome. Все дело в том, что Google рассказала о планах убрать из поддержки протокол Manifest V2 и "переехать" на Manifest V3, который несовместим с существующими блокировщиками рекламы.

Это означает, что многие (если не все) блокировщики рекламы в Chrome просто перестанут работать. Среди них – популярные расширения по типу uBlock Origin.

Google объясняет переход на Manifest V3 стремлением сделать свой браузер и расширения "более безопасными и конфиденциальными". Однако, не исключено, что эти действия направлены лишь на то, чтобы просто остановить работу блокировщиков. В последнее время компания активно борется с таким расширениями, а ранее в этом месяце сервис YouTube (подразделение Google) объявил войну блокировщикам рекламы.

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Полный отказ от Manifest V2 произойдет в июне следующего года. Скорее всего, обновление быстро распространится и на другие браузеры, работающие на движке Chromium. Поэтому для замены не подойдут Edge, Opera, Vivaldi, Brave и другие.

Таким образом, единственным способом посещать веб-порталы без рекламных баннеров и всплывающих окон пока остается переход на Mozilla Firefox, где расширения работают в штатном режиме.

Chrome перестанет поддерживать старые смартфоны

Ранее в Google сообщили, что актуальные сборки Chrome уже с 6 декабря 2023 лишатся поддержки старых Android. Если у вас версия Android 7.0 или ниже, необходимо будет обновляться, либо "сидеть" на устаревшей версии.

Отмечается, что после прекращения поддержки Chrome не перестанет запускаться на этих Android, но станет более уязвим к хакерским атакам и другим неприятностям из-за отсутствия патчей безопасности. Не говоря уже о том, что им не будут доступны новые функции.

Ранее в настольной версии Chrome появилась новая полезная функция для владельцев слабых ПК и ноутбуков. Она позволяет узнать, сколько оперативки "съедает" каждая вкладка – таким образом можно более эффективно распределять нагрузку.

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