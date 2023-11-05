Накануне YouTube начала активно бороться с блокировщиками рекламы. Это уже принесло первые результаты.

В начале ноября YouTube начал инициативу по борьбе с блокировкой рекламы на своей платформе. Пользователям по всему миру начали приходить предупреждения, предлагающее отключить блокировщики рекламы и смотреть видеоролики с ней. Или же перейти на платную версию YouTube Premium.

Как сообщает портал 9to5Google, пользователи YouTube поддались давлению площадки и принялись массово удалять блокировщики рекламы. В настоящий момент наблюдается "рекордное количество" людей, которые отказались от блокировщика рекламы.

Как отмечается, это внедрение привело к "сотням тысяч" удалений. К примеру, создатели популярного блокировщика AdGuard сообщили, что в последние дни они зафиксировали 52 000 удалений при обычном показателе 6000 удалений в день. Другие разработчики тоже жалуются на массовый отток пользователей.

Видео дня

В то же время наблюдается и рост количества установок альтернативных утилит и расширений, блокирующие рекламу. Таким образом пользователи пытаются найти блокировщик, который обойдет алгоритмы YouTube, чтобы и дальше смотреть видео без рекламы.

Как YouTube борется с блокировщиками рекламы

YouTube теперь активно отслеживает наличие у пользователей блокировщиков рекламы на устройстве или в браузере и выводить предупреждение на экран.

Несколько раз баннер можно скрыть и дальше смотреть видео, но со временем появляется "заглушка", которая больше не дает пользоваться видеохостингом.

У пользователей есть три варианта – удалить блокировщик, внести YouTube в "исключения" или оформить подписку на Premium, которая в Украине стоит 100 грн в месяц.

В то же время пользователи отмечают, что ограничение в основном затронуло тех, у кого установлен AdBlock. Например, uBlock Origin по-прежнему успешно блокирует рекламу на YouTube.

Также некоторые рекомендуют выходить из своего профиля на YouTube, чтобы избежать просмотра надоедливой рекламы. Судя по всему, сервис показывает больше рекламы зарегистрированным пользователям, чем случайным зрителям, не имеющим аккаунта на платформе.

В любом случае, в будущем смотреть любой контент без рекламы станет все сложнее. Это далеко не первый эксперимент YouTube по запрету блокировщиков рекламы и со временем видеохостинг наверняка будет применять еще более агрессивные меры.

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