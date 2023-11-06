Если вы устали смотреть одно и то же, команда видеоплатформы внедрила элемент рандома.

Видеоплатформа YouTube начала тестировать новую функцию среди своих пользователей. Это необычная опция – она предлагает зрителю открыть для себя мир новых видео.

Фича получила название Play Something ("Воспроизвести что-то") – соответствующая кнопка появилась в мобильном приложении. По нажатию на нее запускается воспроизведение случайных видеороликов, пишет издание Android Police.

Впрочем, о полном "рандоме" все же речи не идет. Алгоритмы сервиса подбирают видеоролики, основываясь на истории просмотра пользователя, его "лайках" и подписках. Такая кнопка может пригодиться, если вы устали смотреть одно и то же.

Видео дня

Дополнительные функции новой кнопки пока неизвестны, но у многих она уже появилась. При этом сама команда разработчиков YouTube официально о ней не объявляла.

Ранее на YouTube появилась еще одна полезная функция – она кратко пересказывает видео еще до просмотра. По задумке, это должно помочь быстрее находить полезные видео. А еще раньше на платформе заработала функция автоматического дубляжа на разные языки.

Смотреть YouTube без рекламы становится все труднее

В начале этого месяца Ютуб начал инициативу по борьбе с блокировкой рекламы на своей платформе. Пользователям начали приходить предупреждения, предлагающее отключить блокировщики рекламы и смотреть видеоролики с ней. Или же перейти на платную версию YouTube Premium.

В то же время пользователи отмечают, что ограничение в основном затронуло тех, у кого установлен AdBlock. Например, uBlock Origin по-прежнему успешно блокирует рекламу на YouTube. В любом случае, в будущем смотреть любой контент без рекламы станет все сложнее.

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