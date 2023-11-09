Компания уже два года игнорирует линейку mini в пользу Plus, а iPhone 13 mini в сентябре и вовсе пропал с официального сайта продаж.

С выходом линейки iPhone 15 казалось, что Apple окончательно отказалась от поддержки компактных телефонов. Компания уже два года игнорирует линейку mini в пользу Plus, а iPhone 13 mini в сентябре и вовсе пропал с официального сайта продаж.

Однако на днях на официальном сайте Apple появились для покупки восстановленные iPhone 12 mini, обратили внимание в издании MyDrivers. Гаджет доступен в США по цене в $529 (~19 000 грн) за версию на 256 Гб.

Такой айфон ничем не будет отличаться от нового телефона за исключением специального кода и пометки, которые присваиваются восстановленным смартфонам. Apple обещает, что подобные устройства проходят все необходимые тестирования.

Видео дня

Выпущенный в 2020-м iPhone 12 mini был первым представителем компактной серии. Однако продажи оставляли желать лучшего и последние годы компания заменила компактные "мини" на "плюс" с увеличенным экраном.

Забавно, что недавно бенчмарк AnTuTu делился рейтингом самых любимых iPhone у пользователей – им стал iPhone 12 mini. За ним идет iPhone SE 2020. Таким образом, большой симпатией сегодня пользуются компактные Айфоны, которые отличаются маленьким экраном, по сравнению с современными моделями.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети было немало слухов, что Apple решила "похоронить" линейку доступных iPhone SE из-за неудовлетворительных продаж, но теперь все больше источников утверждают, что купертиновцы перезапустили разработку условного iPhone SE 4. Причем выйдет он уже в начале 2024-го.

Вас также могут заинтересовать новости: