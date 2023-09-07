Первыми смартфоны с увеличенной поддержкой станут Xiaomi 13T и 13T Pro.

Китайский производитель Xiaomi сообщил, что их новые смартфоны смогут похвастаться расширенной поддержкой. Первыми станут Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, которые будут представлены 26 сентября.

Обе модели будут обновляться в течение пяти лет, включая четыре мажорных обновления Android. То есть, при условии, что 13T и 13T Pro дебютируют с Android 13 на борту, владельцы устройств могут рассчитывать на Android 14, 15, 16 и 17, сообщает GSMArena.

Таким образом, Xiaomi сравняется по срокам поддержки с Samsung, которая также предлагает 5-летнюю поддержку для своих флагманских устройств. По данным источников, Google тоже будет выпускать по четыре апдейта Android для смартфонов серии Pixel, но пока это официально не подтверждено.

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Как известно, Xiaomi и ее суббренды (Redmi и POCO) предлагают один из самых коротких сроков поддержки среди производителей смартфонов. Обычно смартфоны китайцев "живут" 3 года, тогда как Samsung и Google будут поддерживаться до 5 лет.

К слову, недавно Xiaomi признала устаревшим Redmi Note 9 и Redmi 9 – одни из самых популярных смартфонов в Украине. А всего суммарно с начала 2023 года китайская компания программно "отменила" более 40 устройств.

Что известно о Xiaomi 13T

Ожидается, что Xiaomi 13T Pro получит самый топовый процессор MediaTek Dimensity 9200+, от 12 до 16 ГБ ОЗУ, версию на 1 ТБ памяти, OLED-дисплей (1,5K, 144 Гц, 2600 нит), тройную камеру (50+13+50 Мп) и батарею 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт.

От младшей версии Xiaomi 13T ждут процессор Dimensity 8200 Ultra, более простых камер и ограниченную до 67 Вт быструю зарядку. Презентация смартфонов состоится 26 сентября в Берлине.

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