Redmi Note 9 и Redmi 9 больше не будут получать никаких обновлений, в том числе патчей безопасности.

Китайский производитель Xiaomi обновил перечень смартфонов, перешедших в статус EOS (End of Support). Это значит, что для этих моделей больше не будет осуществляется ни программная поддержка, ни техническая.

Стоит сразу отметить, что попавшие в этот список модели работать не перестанут, но станут более уязвимы к хакерским атакам и другим софтверным неприятностям из-за отсутствия патчей безопасности.

Эти смартфоны Xiaomi больше никогда не обновятся:

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Redmi Note 9

Redmi 9

Poco M2.

Первые две модели вышли весной 2020 году и были абсолютными хитами на момент выхода, но и сейчас миллионы человек в разных странах мира используют эти смартфоны. Согласно статистике на февраль 2023 года, Redmi 9 и Redmi Note 9 входят в пятерку самых популярных смартфонов в Украине.

Примечательно, что Xiaomi рассматривала возможность выпуска MIUI 14 для этих моделей, и было несколько просочившихся сборок, но в результате этого так и не произошло.

В то же время Xiaomi на днях неожиданно убрала из "черного списка" Redmi Note 9 Pro – его владельцы продолжат получать обновления и патчи безопасности.

Отметим, что Xiaomi и ее суббренды (Redmi и POCO) предлагают один из самых "коротких" сроков поддержки среди производителей смартфонов. Обычно смартфоны китайцев живут 2-3 года, тогда как Samsung и Google будут обновляться и через 5 лет.

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