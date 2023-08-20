Китайский производитель Xiaomi обновил перечень смартфонов, перешедших в статус EOS (End of Support). Это значит, что для этих моделей больше не будет осуществляется ни программная поддержка, ни техническая.
Стоит сразу отметить, что попавшие в этот список модели работать не перестанут, но станут более уязвимы к хакерским атакам и другим софтверным неприятностям из-за отсутствия патчей безопасности.
Эти смартфоны Xiaomi больше никогда не обновятся:
- Redmi Note 9
- Redmi 9
- Poco M2.
Первые две модели вышли весной 2020 году и были абсолютными хитами на момент выхода, но и сейчас миллионы человек в разных странах мира используют эти смартфоны. Согласно статистике на февраль 2023 года, Redmi 9 и Redmi Note 9 входят в пятерку самых популярных смартфонов в Украине.
Примечательно, что Xiaomi рассматривала возможность выпуска MIUI 14 для этих моделей, и было несколько просочившихся сборок, но в результате этого так и не произошло.
В то же время Xiaomi на днях неожиданно убрала из "черного списка" Redmi Note 9 Pro – его владельцы продолжат получать обновления и патчи безопасности.
Отметим, что Xiaomi и ее суббренды (Redmi и POCO) предлагают один из самых "коротких" сроков поддержки среди производителей смартфонов. Обычно смартфоны китайцев живут 2-3 года, тогда как Samsung и Google будут обновляться и через 5 лет.