Xiaomi 11 Lite, Poco F3 и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

Компания Xiaomi объявила о внесении в список устаревших устройств целого ряда своих популярных смартфонов. Попавшие в этот перечень телефоны не перестанут работать, но вот на обновление прошивки их пользователям уже не стоит рассчитывать.

В перечень устаревших моделей включены Xiaomi Mi 10s, Xiaomi 11 Lite, Poco F3, F3 GT, X3 GT, Redmi K40 Pro и K40 Pro+. С их выхода прошло уже больше двух лет, и актуальные версии MIUI они уже не получат.

Попадание в список также означает, что для вышеперечисленных гаджетов не будут выпускать патчи безопасности. Это означает, что в системе смартфонов могут быть обнаружены уязвимости, которые не будут исправлены, что может привести к угрозе сохранности данных пользователей.

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В то же время отмечается, что если разработка обновлений уже была начата для какой-либо из этих моделей, устройство обязательно их получит.

Отметим, что в марте Xiaomi признала устаревшими Redmi Note 8, Mi 9 Lite и другие популярные модели. Всего суммарно с начала 2023 года производитель программно "отменил" 19 устройств.

Что будет со смартфоном, если его не обновлять

Главная цель обновлений ПО – наличие новых функций, внешние изменения и исправления существующих ошибок в работе смартфона. Обновления могут быть разными: от простого изменения дизайна интерфейса до закрытия дыр в защите, которые могут способствовать утечке персональных данных пользователя.

Как правило, бесполезных обновлений не бывает, поэтому вне зависимости от масштабов обновления игнорировать их не рекомендуется. УНИАН рассказывал, что будет, если этого не делать.

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