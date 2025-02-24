Двухцветный и белый Xiaomi 15 Ultra на официальных рендерах / коллаж УНИАН, фото Xiaomi

Компания Xiaomi наконец-то показала дизайн своего флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra, а также немного рассказала о нововведениях. Его официально представят уже 27 февраля.

Как уже было известно, новая "Ультра" получит обновленный блок камеры, выполненный в виде буквы "Г". "Величайший дизайн камеры за последние 100 лет", – так в Xiaomi называют исполнение тыльной панели, ставля смартфон в один ряд с классическими фотоаппаратами.

Всего будет три расцветки, включая черно-серебристый вариант в духе камер Leica. В углу виднеется надпись "Ultra".

Видео дня

Фото Xiaomi 15 Ultra 24 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 24 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 24 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 24 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 24 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 24 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 24 февраля 2025

В Xiaomi говорят, что Xiaomi 15 Ultra установит новый стандарт в мобильной съемки. Смартфон получит квадрокамеру, в которую войдут: 50-Мп основной датчик, 50-Мп сверхширокоугольная камера, 50-Мп телефотокамера и 200-Мп перископическая телефотокамера.

Характеристики Xiaomi 15 Ultra появились в интернете ранее. Телефон выйдет с 6,73-дюймовым дисплеем OLED 2K, процессором Snapdragon 8 Elite, батарейкой 6000 мАч и корпусом с защитой IP69. Конкурировать "Ультра"  будет с Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max.

Xiaomi 15 Ultra, как сообщается, будет представлен 27 февраля в Китае, но уже в начале марта состоится его дебют на глобальном рынке. Примерно в это же время дебютирует глобальная версия Xiaomi 15.

Вас также могут заинтересовать новости: