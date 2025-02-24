В компании ставит смартфон в один ряд с классическими фотоаппаратами Leica.

Компания Xiaomi наконец-то показала дизайн своего флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra, а также немного рассказала о нововведениях. Его официально представят уже 27 февраля.

Как уже было известно, новая "Ультра" получит обновленный блок камеры, выполненный в виде буквы "Г". "Величайший дизайн камеры за последние 100 лет", – так в Xiaomi называют исполнение тыльной панели, ставля смартфон в один ряд с классическими фотоаппаратами.

Всего будет три расцветки, включая черно-серебристый вариант в духе камер Leica. В углу виднеется надпись "Ultra".

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В Xiaomi говорят, что Xiaomi 15 Ultra установит новый стандарт в мобильной съемки. Смартфон получит квадрокамеру, в которую войдут: 50-Мп основной датчик, 50-Мп сверхширокоугольная камера, 50-Мп телефотокамера и 200-Мп перископическая телефотокамера.

Характеристики Xiaomi 15 Ultra появились в интернете ранее. Телефон выйдет с 6,73-дюймовым дисплеем OLED 2K, процессором Snapdragon 8 Elite, батарейкой 6000 мАч и корпусом с защитой IP69. Конкурировать "Ультра" будет с Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max.

Xiaomi 15 Ultra, как сообщается, будет представлен 27 февраля в Китае, но уже в начале марта состоится его дебют на глобальном рынке. Примерно в это же время дебютирует глобальная версия Xiaomi 15.

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