Pro-версия останется китайским эксклюзивом и глобально представлена не будет. Зато в продажу поступит новая "Ультра".

Появилась утечка, которая сообщает о цене глобальных версий смартфонов Xiaomi 15 и 15 Ultra. Их запуск за пределами Китая ожидается в конце февраля или начале марта.

Как сообщает источник, в Европе Xiaomi 15 будет стоить дорого. Так, за версию 12/512 ГБ придется отдать 1099 евро (около 48 000 грн). Для сравнения, версия на 512 ГБ для Китая стоит 4799 юаней (~27 000 грн), то есть почти в два раза дешевле.

Известно, что Pro-версия Xiaomi 15 останется китайским эксклюзивом, поэтому глобально представлена не будет. Зато на европейских прилавках появится Xiaomi 15 Ultra за 1499 евро (~65 000 грн) в версии на 512 ГБ.

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К слову, новая "Ультра", в отличие от базового Xiaomi 15, еще не представлена даже в Китае, хотя о ней уже почти все известно. Конкурент iPhone 16 Pro Max и Galaxy S25 Ultra получит флагманский Snapdragon 8 Elite, 6,7-дюймовый LTPO-дисплей и массивный перископ с датчиком на 200 Мп.

В ранних утечках говорилось, что Xiaomi 15 Ultra будет первым смартфоном с двухслойным OLED-дисплеем. Данная технология объединяет две OLED-матрицы в одну, что повышает яркость и улучшает энергоэффективность, а также сильно снижает риск выгорания.

Слухи из Китая указывают на то, что Xiaomi готовит к выпуску смартфон с рекордной батареей 7500 мАч. Обычно аккумулятор такого объема получали лишь защищенные девайсы, но свежий "Сяоми" изменит этот тренд.

Ранее в этом месяце Xiaomi отправила "на пенсию" сразу 10 смартфонов – они больше не получат обновлений. Redmi 10 (2022) и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

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