Презентация смартфона ожидается в конце февраля.

Новый флагман Xiaomi 15 Ultra должны представить уже в конце этого месяца, поэтому информации о девайсе появляется все больше. На этот раз на фото продемонстрировали стильный дизайн смартфона.

На снимке запечатлена двухцветная версия смартфона в серебристо-черном корпусе. Дизайн, видимо, вдохновлен классическими фотоаппаратами вроде Leica M1. В углу виднеется надпись "Ultra".

На фото также хорошо виден обновленный блок камер, который будет явно выделяться на фоне конкурентов. В нем установлено 4 объектива, включая массивный перископ, у которого будет датчик на 200 Мп, если верить слухам. Расположение камер выполнено в виде буквы "Г".

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Xiaomi 15 Ultra приписывают процессор Snapdragon 8 Elite, аккумулятор 6000 мАч, корпус с защитой от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69, изогнутую с четырех сторон 6,73-дюймовую панель 2K и поддержку беспроводной зарядки.

В ранних утечках говорилось, что Xiaomi 15 Ultra будет первым смартфоном с двухслойным OLED-дисплеем. Данная технология объединяет две OLED-матрицы в одну, что повышает яркость и улучшает энергоэффективность, а также сильно снижает риск выгорания.

Xiaomi 15 Ultra будет конкурировать iPhone 16 Pro и Galaxy S25 Ultra. Он позиционируется как оптимальное решение для фото энтузиастов. Редакторы портала CNET называли Xioami 14 Ultra наиболее совершенным камерофоном в 2024 году.

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